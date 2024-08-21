Парфюмерный тренд лета 2024: что такое ароматы целевого назначения

Наше чутье постоянно напоминает нам о том, где мы были и где мы находимся. Поэтому желание хорошо пахнуть или пахнуть чем-то, что связано с положительной памятью, вполне естественно.

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Хотя все наши пять чувств мощны и важны, наше обоняние уникальным образом связано с нашими воспоминаниями. Все, что вам нужно сделать, это почувствовать запах определенного аромата, связанного с прошлым событием, и вдруг вы снова там. Поэтому "запахи назначения" так популярны, пишет сайт Women.

В зависимости от памяти это может быть как внутренним, так и навязчивым, когда это случается.

Что такое аромат целевого назначения

Аромат места назначения – именно тот аромат, который напоминает или пахнет местом назначения. И, ввиду того, насколько велик мир, если вы немного покопаетесь, то, скорее всего, найдете аромат почти для любого места.

"В зависимости от вашего эмоционального состояния, мы часто тяготеем к определенным заметкам для конкретных случаев", – рассказывает эксперт по ароматам Эмма. "Например, цветок тиаре – это тропический цветок, распространённый в южной части Тихого океана, особенно у воды и вокруг пляжей".

То есть люди, путешествовавшие по местам, где растет тиаре (также известная как гардения), могут забрать домой воспоминание об аромате, который навсегда останется связанным с этим конкретным местом.

Эксперт говорит, что многие люди инвестируют в ароматы целевого назначения для особых случаев. Правильно подобранный дух может действительно поднять в памяти событие или момент из-за психологического воздействия, которое он может оказать.

Как носить ароматы назначения

Что интересно в запахах, так это то, что за ними стоит уникальная наука.

"Парфюмеры измеряют изменчивость молекул, чтобы контролировать природу и эволюцию аромата. Различные ноты в духах сочетаются, чтобы попасть в воздух в разное время", – объясняет эксперт по духам Джонни Уэббер.

Например, летние и зимние ароматы обладают противоположными запахами из-за того, как они взаимодействуют с кожей. В том же ключе создаются ароматы назначения, чтобы позволить владельцу почувствовать историю, место и время, которые они когда-либо знали.

Поскольку целевые ароматы предназначены для того, чтобы затронуть наши воспоминания, то, как вы решаете их носить, зависит от вашего прошлого и предпочтений. Пляжные воспоминания, скорее всего, будут полон кокосовых и соленых ароматов, тогда как воспоминания о садах Тюильри в Париже могут вдохновить вас на поиск конкретного цветка.

Ароматы назначения сводятся к тому, что вы хотите вызвать, и энергии, которой вы хотите поделиться с окружающими людьми.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда нужно наносить духи, чтобы аромат держался как можно дольше.

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