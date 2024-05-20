Это действительно работает: когда нужно наносить духи, чтобы аромат держался как можно дольше

Духи – это лучший способ создать совершенный образ, даже если вы не используете макияж или одеваетесь максимально просто. Но иногда их стойкость разочаровывает: уже через 2-3 часа аромат выветривается. Можно ли что-нибудь с этим сделать?

Эксперты утверждают, что любимый аромат останется с вами на весь день, если вы правильно его нанесете. OBOZ.UA собрал несколько их наиболее действенных советов.

Начните с того, что уделите достаточно времени, чтобы вдумчиво изучить свои духи. Обычно они содержат три уровня, которые раскрываются один за другим. Верхние ноты вы чувствуете сразу же после нанесения аромата – этот этап длится примерно 15-20 минут. Затем наступает время средних нот – наиболее насыщенной части пирамиды духов. Они будут окутывать вас в течение 2-8 часов. И наконец открываются базовые ноты. Они появляются, когда ноты сердца стихают. У некоторых духов база остается ощутимой даже в течение нескольких дней.

Максимально продлить каждый из этих этапов можно, если наносить аромат на влажную кожу. Оптимальный момент – сразу после душа. Влага, которую постепенно поглощает кожа, поможет лучше удержать ароматические молекулы. Поэтому наносите свою любимую туалетную воду сразу после того, как выйдете из душа поутру.

Удержать запах дольше поможет также применение увлажняющего лосьона или молочка для тела. Но выбирайте средство без запаха, чтобы его аромат не спорил с вашими духами и не искажал их восприятие.

Учтите также, что лучше всего запах распространяется в теплом воздухе. Так что, если вы хотите сделать его максимально интенсивным, наносите духи на наиболее теплые участки кожи. Обычно там легко ощущается пульс – это зона за ушами и на шее, запястья, сгибы локтей и т.д.

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