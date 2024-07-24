Откровенное платье героини 'Секса в большом городе' конца 90-х стало трендом в сети. Фото

Сериал "Секс в большом городе" известен своими культовыми модными образами. Шоу все еще оказывает значительное влияние на модные тенденции, а Керри Брэдшоу, которую сыграла Сара Джессика Паркер, служит вдохновением для TikTok-инфлюэнсеров.

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Это подтверждает новый тренд на платье героини, которое впервые можно было увидеть в 18 серии 2 сезона. Откровенное платье по фигуре – маст-хев летнего гардероба. Это платье с круглым вырезом олицетворяет вневременный шикарный стиль, который остается актуальным и сегодня, пишет Dscene.

В сериале Керри Брэдшоу надевала это мини-платье с коричневыми босоножками на ремешках и верблюжьей сумочкой от Gucci, создавая непринужденный стильный образ. Она дополнила ансамбль темными солнцезащитными очками-авиаторами и фирменным золотым ожерельем "Керри", что придало наряду индивидуальности. Этот образ стал одним из многих платьев Керри, которые поклонники сериала помнят и обожают.

Возрождению этого образа частично способствовала Кендалл Дженнер, которая в прошлом году появилась в современной версии платья Керри на Парижской неделе моды. В 2024 году тенденция особенно приобрела популярность в TikTok, где модницы охотно копируют наряд, делая его вирусной сенсацией.

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