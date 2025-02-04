От стразов до 'кошачьего глаза': лучшие маникюры красной дорожки 'Грэмми 2025'

Церемония вручения премии "Грэмми 2025" является не только культурным мероприятием, но и большим модным событием. Знаменитости демонстрировали роскошные наряды, стильные прически и яркие маникюры.

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На красной дорожке можно было увидеть дизайны ногтей со стразами, "кошачьим глазом" и другие. Журнал Elle рассказал о лучших маникюрах на "Грэмми", которые легко повторить.

Тейлор Свифт

Певица, пришедшая на церемонию в роскошном ярком платье, завершила образ драматическим маникюром. Она выбрала глубокий винный оттенок, который выгодно подчеркивался красивым гранатовым кольцом. Этот вариант прекрасно подойдет ко Дню святого Валентина.

Леди Гага

Знаменитость как обычно продемонстрировала эпатажный наряд на красной дорожке. Ее готический образ завершал блестящий маникюр угольно-черного цвета, вызвав ассоциацию с Мортишей Аддамс из популярного сериала.

Сабрина Карпентер

Певица выбрала для церемонии романтичный и нежный аутфит. Прекрасным дополнением к образу стал изящно украшенный стразами хромированный маникюр.

Жанель Монэ

Звезда отдала предпочтение контрастному серебряному покрытию для авангардного маникюра "кошачий глаз". Ногти невероятно смотрелись, учитывая, что пальцы певица украсила причудливыми золотыми кольцами.

Raye

Британская певица продемонстрировала современную интерпретацию французского маникюра, который был создан при помощи черного лака. Он отлично смотрелся с платьем от Armani Privé.

Shenseea

Музыкальная исполнительница буквально поразила своим образом на красной дорожке. Под блестящее платье она выбрала ослепительный маникюр, выполненный на заостренных длинных ногтях.

Поппи

Американская певица подала отличную идею ко Дню святого Валентина. Она выбрала блестящий алый маникюр с милыми сердечками.

Ранее OBOZ.UA писал, какой маникюр будет модным в 2025 году. Новые тренды ориентированы на индивидуальность, комфорт и выразительность.

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