От куклы Барби до ведьмы и вампира: какой маникюр сделать на Хэллоуин 2023

Совсем скоро наступит наверняка самый жуткий и ожидаемый праздник осени – Хэллоуин. Этот день традиционно окутан не только мистическими тайнами, но и стильными тенденциями, страшно-модными образами, продуманными заранее.

В ночь хэллоуинской вечеринки можно стать кем угодно и дать волю фантазии: от модной ныне куклы Барби до классической ведьмы и вампира. При выборе образа следует тщательно продумать детали, в том числе и маникюр. OBOZREVATEL собрал 8 стильных идей хэллоуинского маникюра, вдохновляющих на особое перевоплощение.

Ведьма

Длинные острые ноготки станут идеальным завершением ведемского образа. Причудливые узоры, минималистические рисунки, сочетания разных лаков – здесь есть где дать волю фантазии. Как вариант можно попробовать дизайн на кончиках в мраморном стиле.

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Вампир

Дизайн ногтей для вампирского костюма тоже может быть разнообразным. Можно попробовать брызги красного цвета или глянцевое основание с тематическими рисунками. Наверное, у всех вампирский образ ассоциируется с оттенками крови, поэтому хорошим выбором станет сочетание яркого дизайна с красным или винным. Перламутровый топ как завершающий этап дизайна будет выглядеть великолепно и загадочно.

Барби

Розовый в моде, равно как и "Барби". Поэтому на этот Хэллоуин не обязательно ограничиваться только жуткими образами. Барби дизайн априори должен быть розовым. К нему можно добавить бесконечное количество страз, жемчужин и блесток, чтобы дополнить и завершить яркий образ.

Женщина-кошка

Смелым вариантом для тематической вечеринки станет необычный дизайн в форме кошачьего когтя. Главной фишкой станет изогнутый ноготь с заостренным кончиком. Такой маникюр предлагает широкую палитру, но можно выбрать классику – черный и красный цвета. Хотя форма коготков не очень впишется в обычную жизнь, однако станет изюминкой образа женщины-кошки.

Монахиня

По канону образ монахини состоит из черной одежды и аксессуаров. Маникюр, несомненно, можно тоже выполнить в мрачном дизайне и, чтобы сделать его более интересным, добавить эффект омбре. Такие ногти подойдут и на каждый день, так что стоит присмотреться к этой идее.

Клеопатра

Клеопатра напрямую ассоциируется с золотым, шикарным маникюром. Золотые ногти прекрасно сочетаются с черным цветом, так что можно поэкспериментировать с дизайном, добавив, например, рисунки египетской тематики.

Ангел

Безусловно, нельзя обойтись без светлых и милых хэллоуинских образов. Белые крылья и нежное платье дополнят светлые ноготки, которые можно сделать собственноручно. Потребуются только лаки белого и бежевого цвета и губка, чтобы их растянуть. На одну часть ногтевой пластины следует нанести бежевый оттенок, на другую – белый, растушевать линию между ними с помощью губки. Дизайн следует зафиксировать топом, чтобы он продержался подольше.

Эльфийка

Еще один невинный костюм, который можно надеть на Хэллоуин – эльфийки или лесной нимфы. В этом случае можно сделать дизайн, который только ваша душа пожелает, добавив блеск, стразы и объемные фигурки.

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