Страшно красиво: топ-10 интересных идей для маникюра на Хэллоуин 2023

Чтобы почувствовать мистическую и даже жуткую атмосферу хэллоуинского праздника, важна каждая деталь. Начиная от окрашивания ногтей и создания эффектных образов, и заканчивая декорированием дома и проведением традиционных обрядов. Самое простое из этого перечня – нейл-арт.

Согласитесь, нежный нюд или классический френч вы всегда успеете сделать. А Хэллоуин – отличный повод для более смелых экспериментов. Сделайте маникюр с изображением паучка, привидения Каспера или, например, миниатюрной летучей мыши. Вдохновляйтесь стильными идеями к празднику в материале OBOZREVATEL.

1. Дьявольские ногти

Как сделать французский маникюр с намеком на Хэллоуин? Очень просто. Замените классический белый лак для кончиков ногтей на насыщенный багровый или карминно-красный (можно с блестками), и сделайте этим цветом имитацию рожков и хвоста дьявола. Вроде бы и просто, но завораживает.

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2. Жуткие пауки

Покройте ногти терракотовым цветом и сделайте его матовым. Далее нарисуйте на ноготках паутину, ее "автора" (паука) и маленькие испуганные глаза. Такой дизайн гарантированно поднимет вам настроение.

3. Паук

Это вариант для тех, кто хочет поэкспериментировать с нейл-артом, но при этом не любит излишества в дизайне. Нарисуйте на нюдовом покрытии паучка. Он прекрасно дополнит ваши хэллоуинские образы.

4. Кровавый нейл-арт

Если вы смелы и не боитесь вида крови, то нарисуйте ее на своих ногтях в честь праздника. Подбирайте тот цвет, который сделает дизайн максимально реалистичным. К примеру, рубиновый, пурпурно-красный или перламутно-рубиновый.

5. Кот и привидения

Сделайте маникюр с небольшими символами праздника: черным котом и привидениями. Благодаря сочетанию классических цветов (нюдовый, черный и белый) этот дизайн идеально впишется в любые аутфиты.

6. Имитация ран и швов

Вам показалось, что предыдущие варианты слишком милые для Хэллоуина? Сделайте на ногтях по-настоящему жуткий рисунок – с порезами и швами. На такой вариант далеко не каждая решится. Уж слишком реалистично выглядит.

7. Руки-скелеты

Ну какой Хэллоуин без скелетов! Нарисуйте их, чтобы лучше почувствовать дух праздника. Если узоры на всех ногтях для вас – слишком, ограничьтесь лаконичным дизайном – со скелетами только на безымянных пальцах.

8. Змеиная кожа

Хотите сделать маникюр, которого ну точно ни у кого не будет на horror-праздник? Есть идея – имитация змеиной кожи. А еще лучше – в кровавом цвете. Выглядит одновременно загадочно и стильно.

9. Приведения с осенним вайбом

Призраков много не бывает. Особенно если они миловидны. Как сделать нетривиальный дизайн? Ногти одной руки накрасьте кирпичным оттенком, а на другой – этим же цветом сделайте французский маникюр. Поверх нюдового нарисуйте удивленных и улыбающихся привидений. Готово!

10. Летучие мыши

Одно из нестандартных решений для маникюра – игра с разными текстурами. К примеру, комбинация в одном дизайне матового и глянцевого покрытия. Первый вариант – фон для узоров, а второй – для рисования миниатюрных летучих мышей.

Ранее OBOZREVATEL писал об истории и традициях самого ужасного праздника – Хэллоуина.

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