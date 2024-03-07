От Chanel №5 до Givenchy: 5 изысканных духов, которые носили Мэрилин Монро, Одри Хепберн и другие иконы красоты XX века

Новые запахи в парфюмерии – это всегда интересно. Но пробовали ли вы носить те, что были популярными в ХХ веке, и не теряют своей славы до сих пор? Их шлейфы "рассказывают" о владелицах больше, чем самые изысканные наряды.

Итак, предлагаем узнать в материале OBOZ.UA, какие ароматы предпочитали символы красоты эпохи Золотого Голливуда. Спойлер: одна из актрис настолько полюбила парфюм от Givenchy, что попросила производителей некоторое время не выпускать его в продажу (все для того, чтобы ее "нотки" оставались неповторимыми).

1. Мэрилин Монро

Американская актриса, модель, певица и продюсер Мэрилин Монро была без ума от запаха Chanel №5. В одном из интервью даже призналась, что несколько капель этих духов – это все, что она "надевала" перед сном. Еще одним фаворитом кинодивы был флакон Rose Geranium от Floris, аромат которого соткан из аккордов розы, герани, масла цитронеллы и кедрового дерева. Его она выбирала во время съемок в культовой ленте "В джазе только девушки" (1959).

2. Рита Хейворт

Американская актриса и танцовщица Рита Хейворт обожала запах Shalimar, который создал Раймонд Герлен. Это – формула композиций Jicky и Lanvin Arpege с добавлением ванилина. Содержит нотки бергамота, жасмина, ириса, розы и бальзамические ноты восточных ароматов. Кстати, именно флакон Shalimar получил в 1925 году первый приз на Парижской выставке декоративного искусства. Ведь его арабесковые изгибы напоминают бассейны знаменитых садов Шалимар в провинции Лахор.

3. Элизабет Тейлор

Англо-американская актриса Элизабет Тейлор, как и ее коллега Рита Хейворт, любила носить парфюм с восточными нотками (но от другого производителя). Речь идет об изысканном аромате Bal a Versailles от Jean Desprez, что содержит аккорды из роз, апельсинового цвета, жасмина, бергамота, сандала, иланг-иланга, мускуса и кедра. Интересный факт: однажды Элизабет подарила один флакон любимых духов певцу Майклу Джексону – и тот после этого продолжил носить только их.

4. Грейс Келли

Неизвестно, какие запахи любила американская актриса Грейс Келли в период, когда активно снималась в кино. Но в 1956 году, в день, когда стала принцессой Монако, шла под венец с ароматом Fleurissimo от Creed. Он был создан специально для Грейс! Нежное сочетание болгарской розы и изящной туберозы, нот флорентийского ириса, листьев фиалки, иланг-иланга и серой амбры делает композицию духов воплощением настоящей элегантности.

5. Одри Хепберн

Британская актриса, модель и танцовщица Одри Хепберн была музой для французского модельера Юбера де Живанши. Он для нее не только шил роскошные наряды, но и создал нежный аромат L'Interdit. В нем соединились имбирь, калабрийский бергамот, цвет апельсинового дерева, тубероза, жасмин, ветивер и пачули. Духи настолько пришлись по душе Одри, что она попросила Юбера не выпускать их в продажу целых три года. "Даже не думай, что я поделюсь с кем-то этим чудом!", – говорила актриса. В 1960 году L'Interdit появился на полках магазинов – и сразу стал легендарным: все потому, что девушки хотели иметь такой же аромат, как у кумира.

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