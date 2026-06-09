Ошибки в макияже, которые делают ваши глаза меньше: советы экспертов

Подводка для глаз может заметно изменить весь макияж. Но неправильное нанесение иногда делает взгляд визуально тяжелее и резче.

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Бьюти-эксперт Тарина Хайленд объяснила, что несколько простых изменений в технике помогут сделать глаза более открытыми, а линии лица – визуально мягче и подтянутее. Детали информирует Shefinds.

Одна из распространенных ошибок – наносить подводку так, что внутренний и внешний уголки глаз остаются без оформления. Из-за этого глаза могут казаться меньше, а макияж – менее сбалансированным.

Эксперт советует проводить линию максимально близко к ресницам и следить, чтобы подводка гармонично повторяла форму глаза.

Немаловажное значение имеет и цвет средства. Тарина Хайленд отмечает, что черная подводка, особенно в дневном макияже, может быть слишком контрастной. Она советует попробовать коричневые оттенки, ведь они мягче подчеркивают глаза и не создают такого резкого эффекта.

Еще один простой прием – легкий подъем линии во внешнем уголке глаза. Когда подводка доходит до края, ее стоит немного направить вверх. Такой небольшой "хвостик" помогает визуально приподнять взгляд и сделать макияж более современным.

Так же эксперт советует растушевывать тени не вниз и не только в пределах складки века, а чуть выше – по направлению к надбровной кости. Круговые движения кистью помогут смягчить переходы, добавить глубины и избежать слишком резких линий.

OBOZ.UA писал, почему четкие линии на глазах проигрывают растушевке подводки.

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