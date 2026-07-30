Олдскульный педикюр снова в моде: идеально подойдет на лето

Летом многие выбирают для педикюра однотонное покрытие в привычных ярких или нейтральных оттенках. Однако в 2026 году вернулся дизайн, который был особенно популярен в конце 1990-х и в начале 2000-х годов.

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Речь идет о классическом французском педикюре. На протяжении всего лета он все чаще появляется в социальных сетях, работах звездных нейл-мастеров и известных салонов. Теперь этот некогда устаревший вариант снова считается одним из самых стильных решений сезона.

Что такое французский педикюр

Французский педикюр выполняется по тому же принципу, что и французский маникюр, но на ногтях ног. Традиционно он предполагает тонкую четкую полоску белого или молочного цвета вдоль свободного края ногтя.

В то же время современные варианты не ограничиваются только белым цветом. Для линии можно использовать розовый, маслянисто-желтый, сиреневый и другие оттенки.

Важнейшим условием аккуратного результата остается тщательная подготовка ногтей и кутикулы. Основа должна быть чистой, ровной и ухоженной, поскольку минималистичный дизайн подчеркивает даже мелкие недостатки.

Какие варианты френча актуальны

Классический французский педикюр особенно эффектно смотрится в открытой обуви и хорошо сочетается со светлым денимом.

Тем, кто предпочитает максимально сдержанные дизайны, подойдет микрофренч. В этом варианте белая или цветная линия на кончике ногтя делается очень тонкой. Благодаря этому педикюр остается почти незаметным, но при этом выглядит аккуратно и современно.

Как подготовить ноги и кутикулу

Тщательная подготовка ногтей имеет решающее значение, особенно если французский педикюр делается дома.

В зависимости от личных предпочтений и имеющегося времени мастера советуют сначала замочить ноги на пять-десять минут. После этого кожу можно обработать скрабом для стоп.

На основание ногтей наносят средство для размягчения кутикулы, а затем осторожно отодвигают ее специальным пушером. Это помогает сделать ногтевую пластину гладкой и подготовить её к нанесению покрытия.

Какой базовый цвет выбрать

После подготовки ногтей можно наносить базовый оттенок. В классическом варианте для этого используют полупрозрачные нейтральные цвета.

Необязательно ограничиваться одним лаком. Нейл-мастер Зола Ганзоригт, работающая с Хейли Бибер, часто смешивает несколько оттенков, чтобы получить цвет, который лучше всего подходит к тону кожи клиентки.

Вместо традиционной нюдовой основы также можно выбрать полупрозрачное покрытие с желеобразным эффектом. Среди популярных вариантов – нежно-розовый, маслянисто-жёлтый и сиреневый.

Как нарисовать ровную линию

Создать аккуратную линию френча дома можно несколькими способами.

Первый вариант – воспользоваться тонкой зауженной кисточкой и вручную провести полоску вдоль края ногтя. Такой способ лучше всего подходит тем, кто уверенно держит руку.

Еще один вариант – специальные трафареты в форме полумесяца. Они помогают получить ровную и симметричную линию и подходят не только для ногтей на руках, но и для педикюра.

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