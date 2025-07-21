Очень популярны в Европе: стильные образы на лето 2025 года
Лето демонстрирует четкий вектор стиля в европейских столицах – минимализм, функциональность и удачно подобранные акценты. Как отмечают модные обозреватели, нынешние тренды не требуют радикального обновления гардероба, однако подчеркивают важность деталей и продуманного сочетания вещей.
Эксперты сформировали перечень самых актуальных образов, которые преобладают в летней городской среде 2025 года. Они отражают основные тенденции сезона и одновременно остаются удобными и адаптивными для путешествий.
Летний шарф + рубашка + шорты
Один из самых распространенных образов в летнем европейском гардеробе. Джинсовые или льняные шорты сочетают с легкой рубашкой, часто oversize, и завершают образ шелковым шарфом на голову и массивными солнцезащитными очками. Аксессуары играют ключевую роль: образ приобретает элегантность без лишних усилий.
Топ с открытой спиной + широкие брюки
Топы с открытой спиной снова актуальны, их активно комбинируют с брюками из легкой ткани, в основном из льна или вискозы. Основной акцент – на комфорте и свободном крое. Актуальные цвета – мягкие пастели, терракотовые оттенки, охра.
Комплект топ + юбка
Универсальный вариант для путешествий. Многие туристки выбирают скоординированные комплекты, которые выглядят целостно, легко пакуются и не требуют дополнительных сочетаний. В тренде – фасоны, отсылающие к эстетике 90-х годов: прямая миди-юбка, лаконичные топы, тонкие бретели.
Бохо-топ + белая юбка
Вдохновением выступает летняя коллекция Chloé 2025: возвращение бохо как летнего стиля отдыха. Топ с вышивкой или текстурой ручной работы сочетают с легкой белой юбкой. Образ подходит как для прогулок по побережью, так и для вечерней трапезы на террасе.
Льняной топ + джинсы + плетеная сумка
Базовое сочетание для европейского лета – классические джинсы, простой льняной топ и сумка-корзинка. Именно корзина является узнаваемым летним аксессуаром этого сезона – его носят от Парижа до Амальфи. Плетеные элементы добавляют непринужденного настроения и гармонично сочетаются с природными тканями.
Летняя мода 2025 года в Европе акцентирует на разумном подходе к одежде: качественные базовые вещи, универсальные комплекты и аккуратные акценты создают образ, который легко адаптируется к разным странам, городам и температурам. Не обязательно радикально менять гардероб – достаточно переосмыслить сочетание уже знакомых вещей, добавив несколько знаковых элементов сезона.
OBOZ.UA ранее писал, какую одежду советуют стилисты для работы в офисе летом.
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