Очень популярны в Европе: стильные образы на лето 2025 года

Лето демонстрирует четкий вектор стиля в европейских столицах – минимализм, функциональность и удачно подобранные акценты. Как отмечают модные обозреватели, нынешние тренды не требуют радикального обновления гардероба, однако подчеркивают важность деталей и продуманного сочетания вещей.

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Эксперты сформировали перечень самых актуальных образов, которые преобладают в летней городской среде 2025 года. Они отражают основные тенденции сезона и одновременно остаются удобными и адаптивными для путешествий.

Летний шарф + рубашка + шорты

Один из самых распространенных образов в летнем европейском гардеробе. Джинсовые или льняные шорты сочетают с легкой рубашкой, часто oversize, и завершают образ шелковым шарфом на голову и массивными солнцезащитными очками. Аксессуары играют ключевую роль: образ приобретает элегантность без лишних усилий.

Топ с открытой спиной + широкие брюки

Топы с открытой спиной снова актуальны, их активно комбинируют с брюками из легкой ткани, в основном из льна или вискозы. Основной акцент – на комфорте и свободном крое. Актуальные цвета – мягкие пастели, терракотовые оттенки, охра.

Комплект топ + юбка

Универсальный вариант для путешествий. Многие туристки выбирают скоординированные комплекты, которые выглядят целостно, легко пакуются и не требуют дополнительных сочетаний. В тренде – фасоны, отсылающие к эстетике 90-х годов: прямая миди-юбка, лаконичные топы, тонкие бретели.

Бохо-топ + белая юбка

Вдохновением выступает летняя коллекция Chloé 2025: возвращение бохо как летнего стиля отдыха. Топ с вышивкой или текстурой ручной работы сочетают с легкой белой юбкой. Образ подходит как для прогулок по побережью, так и для вечерней трапезы на террасе.

Льняной топ + джинсы + плетеная сумка

Базовое сочетание для европейского лета – классические джинсы, простой льняной топ и сумка-корзинка. Именно корзина является узнаваемым летним аксессуаром этого сезона – его носят от Парижа до Амальфи. Плетеные элементы добавляют непринужденного настроения и гармонично сочетаются с природными тканями.

Летняя мода 2025 года в Европе акцентирует на разумном подходе к одежде: качественные базовые вещи, универсальные комплекты и аккуратные акценты создают образ, который легко адаптируется к разным странам, городам и температурам. Не обязательно радикально менять гардероб – достаточно переосмыслить сочетание уже знакомых вещей, добавив несколько знаковых элементов сезона.

OBOZ.UA ранее писал, какую одежду советуют стилисты для работы в офисе летом.

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