Обычное мошенничество? Какие предметы для макияжа называют совершенно бесполезными

Макияж – это хобби и страсть, а еще простой и доступный способ сделать свою повседневную жизнь немного лучше. Именно поэтому продукты для макияжа превратились в настоящую многомиллиардную индустрию. И некоторые из них являются не более чем маркетинговым трюком, суть которого заставить вас потратить больше денег, а не принести реальную пользу.

Издание Refinery29 собрало семерку таких продуктов. И объяснило, почему их можно оставить на полке в магазине и чем заменить, чтобы добиться того же эффекта.

Солнцезащитный или увлажняющий крем, адаптирующийся к цвету кожи

В TikTok полно обзоров на изменяющие оттенок солнцезащитные кремы, которые подстраиваются под цвет лица. Идея продукта состоит в том, что он содержит "универсальный" пигмент и вдобавок к защите от ультрафиолета обеспечивает легкое базовое покрытие. Есть также увлажняющие кремы с таким же эффектом.

Эксперты по макияжу утверждают, что на камеру это действительно выглядит поразительно, а вот в жизни такой крем часто дает неестественный пепельный или землистый оттенок. Кроме того, добавление пигмента в санскрин снижает его защитные свойства. В частности, из-за того, что люди наносят недостаточно средства, чтобы не превратить свое лицо в маску.

Поэтому если вы хотите хорошо защитить себя от ультрафиолета и обеспечить хороший цвет лица, лучше воспользоваться двумя продуктами. Сначала покройте кожу санскрином и дайте ему впитаться, а затем нанесите тонирующее средство.

Праймер под тени для век

Тени дают больше всего пространства для экспериментов с цветом в макияже. Неудивительно, что любители макияжа готовы на все, чтобы заставить их хорошо держаться – не скатываться и не осыпаться. И здесь им предлагают праймер для век, который должен надежно зафиксировать продукт. Правда заключается в том, что вы можете заменить его своим обычным праймером, который используете для остального лица. Если другое не указано на упаковке, то средства такого типа можно применять на коже вокруг глаз.

Так же сомнительным визажисты называют праймер для губ. Вместо него можно воспользоваться обычным консилером или тональным кремом.

Отслаивающийся тинт для губ

Средства такого типа визажисты называют бессмысленной забавой для TikTok. В реальной жизни вы вряд ли захотите утром тратить 15 минут на то, чтобы дождаться, пока подобный тинт высохнет у вас на губах, а затем еще несколько минут снимать пленку. И все ради того, чтобы получить эффект окраски, который можно в считанные секунды обеспечить обычным тинтом, блеском или помадой.

Спонжи для макияжа

Бьюти-блогеры часто хвалят спонжи за их способность хорошо растушевывать косметические средства. Печальная правда состоит в том, что они при этом впитывают в себя огромное количество продукта, и вам приходится пополнять свою косметичку чаще. Поэтому профессиональные визажисты рекомендуют накладывать тональный крем, консилер или бронзер пальцами и растушевывать их кистью. Вы будете удивлены, как надолго хватит вам такого же тюбика средства с таким подходом.

Карандаш для создания веснушек

Последние несколько лет веснушки являются горячим трендом в макияже. Как только они вошли в моду, на рынке появились специальные карандаши для рисования веснушек. Но с той же задачей легко справляются карандаши для бровей соответствующего цвета. Тоненький грифель позволяет точно прорисовать крапинки, а цвет такого карандаша специально разрабатывается, чтобы точно соответствовать натуральным пигментам кожи и волос. Также можно воспользоваться карандашом для губ. Поэтому никакого смысла покупать отдельный продукт здесь нет.

Белый праймер под тушь

Производители убеждают, что такое средство может существенно удлиннить ресницы и увеличить их объем. И с одной стороны, это действительно так. С другой – подобный праймер со временем берется комками так же, как обычная тушь, а еще его сложнее перекрыть цветом. И вы просто потратите кучу времени с утра, чтобы зарисовать нежелательную белизну. Лучше вместо двух продуктов приобрести одну качественную тушь с требуемым вам эффектом и наложить ее в два слоя.

Дорогие спреи для фиксации макияжа

Если вы решили воспользоваться подобным средством, внимательно прочтите список ингредиентов, особенно если у вас чувствительная или обезвоженная кожа. Спрей для фиксации может давать эффект стянутости, вызывать зуд и делать кожу тусклой. Все из-за спирта в составе такого продукта. Особенно часто грешат этим средства с матовым финишем. Макияж они, может быть, и закрепят, но при этом высушат вам кожу. Если вам удастся найти средство на основе воды, то после применения придется ждать, пока оно полностью высохнет, прежде чем вы сможете прикоснуться к своему лицу. В противном случае вы просто сотрете тщательно сделанный макияж. Поэтому визажисты советуют пользоваться для закрепления мейка полупрозрачную пудру-фиксатор, а не спрей.

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