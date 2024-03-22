Как сделать идеальный макияж на вечеринку: вас запомнят все

Макияж – способ самовыражения, в котором на самом деле нет жестких правил. Особенно это касается вечернего макияжа, основная функция которого часто заключается в привлечении внимания. Независимо от того, стремитесь ли вы к классической элегантности или хотите сиять в толпе, несколько простых советов помогут добавить насыщенности и создать выигрышные акценты.

Основательница KJH.brand Кэти Джейн Хьюз, а также профессиональная визажистка Мата Мариэль рассказали о лучших советах и технике вечернего макияжа. Важно тщательно продумать образ, чтобы стать настоящей звездой вечеринки.

Совет 1

Для акцентных губ важно добавить сияние. Поверх нюдовой основы визажисты советуют наносить сияющие мерцающие оттенки – так губы будут выглядеть привлекательнее. Этот лайфхак также визуально придаст объем. Если в вашей косметичке нет мерцающего блеска для губ, попробуйте смешать прозрачный блеск с блестящим хайлайтером.

"Смешайте блеск для губ с пигментом на тыльной стороне ладони, а затем вотрите в кожу – это создаст хорошее сияние и будет идеальным дополнением к макияжу", – советует Мариэль.

Совет 2

Пигментированные блестящие тени для век – идеальный выбор для праздничного макияжа. Достаточно просто обмакнуть кончик пальца в тени и провести им по веку. Если вы хотите увеличить ставку с помощью мерцания цвета шампанского, золота или розового оттенка, не бойтесь добавить немного теней на щеки, чтобы получить дополнительную яркость.

Совет 3

Добавьте акцент румянами. Чтобы добиться наилучших результатов, нанесите румяна непосредственно на щеки, а остатки потратьте на кончик носа. Визажисты говорят, это очень действенный лайфхак, что придаст игривости и привлекательности. Если вам кажется, что вы нанесли слишком много румян, воспользуйтесь насыщенной основой или кисточкой для корректора, чтобы разбавить цвет.

Совет 4

Совет в стиле 80-х, но визажисты говорят, что тренд снова актуален. Цветная тушь – это самый простой способ подойти творчески к макияжу. Синяя тушь – смелое решение, которое подойдет для бронзовых оттенков кожи. Для более светлых тонов Мариэль советует попробовать розовую, голубую и даже желтую тушь. Главное – чтобы макияж был уместен, подчеркивая ваш образ и естественную красоту.

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