Обувь, которая уже устарела: названы пять антитрендов 2026 года и чем их заменить

В последние годы модные тенденции в обуви смещаются в сторону комфорта, минимализма и более утонченных силуэтов. Часть популярных ранее моделей постепенно теряет актуальность, уступая в 2026 году новым интерпретациям классики и более практичным решениям.

Видео дня

В Who What Wear эксперты модной индустрии, проанализировав подиумы сезонов весна/лето 2026, стритстайл и соцсети, определили пять моделей антитрендовой обуви. Взамен им на смену приходят обновленные версии классики и более функциональные модели.

1. Массивные лоферы

Массивные лоферы, которые доминировали в предыдущие сезоны, в 2026 году теряют позиции. Им на смену приходят туфли-дерби с более тонкой подошвой и мягким силуэтом. Такие модели легче и универсальнее и лучше сочетаются с базовым гардеробом.

2. Слайды (шлепанцы)

Классические слайды постепенно вытесняются обувью из полупрозрачных материалов. Так называемая "желейная" обувь появляется в разных форматах: балетках, босоножках и мюлях. Ее уже активно используют в коллекциях брендов и этот материал становится заметным в повседневных образах.

3. Сандалии на шпильке

Модели на тонких каблуках с ремешками постепенно отходят на второй план. Зато растет популярность обуви на танкетке, которая обеспечивает больше комфорта и стабильности. Танкетка возвращается как элемент стиля 1990–2000-х годов и получает новые интерпретации.

4. Лоферы

Лоферы, которые долго оставались универсальной альтернативой кроссовкам, уступают место балеткам с небольшим каблуком или структурированным носком. Такие модели выглядят более современно и в то же время сохраняют удобство для ежедневного использования.

5. Сандалии "рыбалки"

Сандалии в стиле "рыбалки", которые были популярны в предыдущие годы, в 2026 году теряют актуальность. Их заменяют сабо разных форматов – от минималистичных до декорированных моделей. Сабо возвращаются как часть бохо-эстетики, но в более современном исполнении.

Ранее OBOZ.UA писал, что мода в 2026 году резко сменила вектор вдохновения: дизайнеры отошли от привычных 90-х и Y2K и обратились к гораздо более древним историческим периодам. На подиумах все чаще появляются силуэты, фактуры и детали, которые отсылают к эпохам, предшествующим даже ХХ веку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.