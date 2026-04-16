Обувь на все времена: забытый тренд из прошлого, который объединяет целые поколения, снова в моде

Забытый тренд 90-х вернулся: желейная обувь снова стала одним из ключевых символов лета 2026 года. Дизайнеры переосмыслили знакомые силуэты, а модная индустрия сделала ставку на ностальгию, которая одинаково отзывается и миллениалам, и зумерам.

Речь идет о так называемой "желейной" обуви – прозрачные или полупрозрачные модели из пластика, которые раньше ассоциировались с детством и пляжным отдыхом. В новом сезоне весна-лето 2026 этот тренд вышел далеко за пределы casual-формата и стал частью коллекций премиальных брендов, пишут в WWW.

Возвращение желейной обуви стало одним из сигналов смены модного курса. После нескольких сезонов доминирования сдержанной "тихой роскоши" дизайнеры обратились к более игривым и даже провокационным решениям. Яркие цвета, глянцевые текстуры и ассоциации с нулевыми контрастируют с минимализмом, который еще недавно определял гардеробы.

Важную роль в возрождении тренда сыграли и известные бренды. В частности, Chloé представил сразу несколько вариаций желейной обуви в коллекции весна-лето 2026 – от мюлей до каблуков, которые получили неформальное название "туфель Золушки". Подобные модели появились и в ассортименте других брендов, работающих в сегменте современной роскоши.

По словам дизайнера Кристины Мартини, популярность этой обуви объясняется сочетанием ностальгии и современного дизайна. Она отмечает, что желейные модели уже перестали быть кратковременным трендом и постепенно закрепляются как стабильный элемент летнего гардероба.

Среди ключевых направлений сезона – классические желейные сандалии, которые остаются самыми узнаваемыми, а также более экспериментальные вариации. В тренде оказались мюли из полупрозрачных материалов, "рыбацкие" сандалии, модели на танкетке, шлепанцы и варианты на невысоком каблуке.

