Какой маникюр модный в 2026 году: лучшие сочетания цветов

В 2026 году нейл-индустрия делает ставку на глубокие, многослойные и контрастные сочетания цветов, которые выглядят дорого, стильно и одновременно очень современно. От классических монохромных дуэтов до неожиданных, но гармоничных комбинаций — тренды позволяют каждой девушке найти свой идеальный вариант.

Особенно популярны земляные, шоколадные и приглушенные оттенки, которые идеально сочетаются с акцентами пастельных, ягодных или глубоких тонов. Эти комбинации отлично работают как на коротких, так и на длинных ногтях, с минималистичным дизайном или текстурными акцентами.

В Who What Wear показали самые горячие цветовые сочетания, которые точно будут в топе на протяжении всего 2026 года.

Черный и белый

Вечная классика, которая никогда не выходит из моды. Резкий контраст черного и белого выглядит элегантно, сдержанно и очень изысканно. Это идеальный выбор для тех, кто хочет добавить характера, но не желает слишком темного маникюра. Добавьте тонкие французские кончики, мелкие горошины или минималистичные линии — и получите идеальный повседневный или вечерний вариант.

Розовый и красный

Сочетание нежного розового с насыщенным вишневым или классическим красным звучит рискованно, но на практике выглядит невероятно стильно. Ягодный акцент "заземляет" легкую розовую базу, делая маникюр более глубоким и взрослым. Такой дуэт идеально подходит для зимы-весны, особенно в исполнении двойного френча или акцентного ногтя.

Коричневый и голубой

Шоколадный коричневый — абсолютный лидер зимних трендов 2026 года, а в паре с нежным пудровым голубым он приобретает свежее, модное звучание. Это сочетание вызывает легкую ностальгию по 2000-м, но современные текстуры (матовый коричневый + глянцевый голубой, горошек, потертости) делают его актуальным и очень стильным.

Коричневый и зеленый

Приглушенный шалфейный зеленый стал новым универсальным нейтральным оттенком. Он невероятно роскошно смотрится рядом с любыми оттенками коричневого — от карамельного до темного какао. Особенно эффектно смотрятся комбинации, где чередуются однотонные ногти и акцентные с фисташково-зеленым.

Бордовый и синий

Два глубоких, богатых оттенка ягодной палитры создают невероятно утонченный и ненавязчивый эффект. Бордовый добавляет глубины, а мягкий сливовый смягчает его. Это идеальный выбор для тех, кто любит темные тона, но хочет избежать слишком мрачного вида.

Коричневый, зеленый и розовый

Троица, которая выглядит неожиданно, но работает идеально: глубокий эспрессо-коричневый, приглушенный оливково-зеленый и яркий bubblegum-розовый. Это сочетание добавляет игривости, сохраняя зимнюю теплоту и элегантность. Отлично смотрится под шубы, оверсайз свитера и с луками тотал-блэк.

Бордовый и сиреневый

Два насыщенных, глубоких цвета создают очень благородное и собранное впечатление. Бордовый цвет в сочетании с сиреневым — это как бордовый шарф с темными джинсами: классика, которая всегда выглядит дорого. Можно делать чередование цветов, френч, один акцентный ноготок — вариантов множество.

Коричневый и каштановый

Мультикоричневый маникюр — это вершина роскоши 2026 года. Сочетание разных оттенков коричневого (шоколадный, каштановый, карамельный, мокко) создает эффектный, объемный и очень дорогой вид. Чередование тонов на разных ногтях – стильно и современно.

