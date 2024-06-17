Новый способ нанесения румян обеспечит естественный макияж: в чем суть

Мода на четкий контуринг и многослойное нанесение тональных средств ушла в прошлое. Сейчас визажисты советуют делать акценты и максимальной натуральности и естественному сиянию кожи.

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Настоящим трендом лета стал способ нанесения румян с условным названием "boyfriend blush". Эксперты говорят, что этот лайфхак обеспечит идеальный свежий румянец в щеках и визуально омолодит лицо.

Почему стоит добавить румяна в ежедневный макияж

Многие недооценивают роль румян в ежедневном мейкапе. Правильное нанесение пудры или кремового средства светло-розового оттенка может действительно изменить общий образ и подчеркнуть овал лица.

Следуя линии скул, например, можно получить подтянутый вид, тогда как смешивание румян на одной-двух точах на щеках создает нежный и беззаботный эффект легкого природного загара.

Что такое техника "boyfriend blush"

Техника "boyfriend blush" создает румянец, похожий на тот, который появляется на щеках после 20-минутной пробежки или прогулки при морозной температуре – и это выглядит очень мило.

"То, что называется "boyfriend blush", я бы назвала спортивными румянами. Тенденция заключается в том, что вы размещаете румяна желательно красноватого оттенка ниже на щеках", – пояснила известная визажистка Симона Отис.

Для создания boyfriend blush ключевым фактором является точность размещения: наносить румяна следует во впадину на щеках под скулами.

Отис рекомендует использовать кремовую формулу, а не пудровые румяна и наносить их подушечками пальцев. Кремовая формула тает на коже, предлагая более натуральный вид.

Пошаговая инструкция

Нанесите румяна на щеки. Растушевывать румяна следует вниз по направлению к челюсти. Обязательно сохраняйте интенсивность цвета чуть ниже скул. Тщательно растушуйте румяна вокруг краев, чтобы не было четких красных линий. Для дополнительного эффекта используйте пудровые румяна того же тона поверх кремовых. Лучше избегать формул с мерцанием для максимально естественного вида.

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