Новый способ нанесения румян обеспечит естественный макияж: в чем суть
Мода на четкий контуринг и многослойное нанесение тональных средств ушла в прошлое. Сейчас визажисты советуют делать акценты и максимальной натуральности и естественному сиянию кожи.
Настоящим трендом лета стал способ нанесения румян с условным названием "boyfriend blush". Эксперты говорят, что этот лайфхак обеспечит идеальный свежий румянец в щеках и визуально омолодит лицо.
Почему стоит добавить румяна в ежедневный макияж
Многие недооценивают роль румян в ежедневном мейкапе. Правильное нанесение пудры или кремового средства светло-розового оттенка может действительно изменить общий образ и подчеркнуть овал лица.
Следуя линии скул, например, можно получить подтянутый вид, тогда как смешивание румян на одной-двух точах на щеках создает нежный и беззаботный эффект легкого природного загара.
Что такое техника "boyfriend blush"
Техника "boyfriend blush" создает румянец, похожий на тот, который появляется на щеках после 20-минутной пробежки или прогулки при морозной температуре – и это выглядит очень мило.
"То, что называется "boyfriend blush", я бы назвала спортивными румянами. Тенденция заключается в том, что вы размещаете румяна желательно красноватого оттенка ниже на щеках", – пояснила известная визажистка Симона Отис.
Для создания boyfriend blush ключевым фактором является точность размещения: наносить румяна следует во впадину на щеках под скулами.
Отис рекомендует использовать кремовую формулу, а не пудровые румяна и наносить их подушечками пальцев. Кремовая формула тает на коже, предлагая более натуральный вид.
Пошаговая инструкция
- Нанесите румяна на щеки.
- Растушевывать румяна следует вниз по направлению к челюсти. Обязательно сохраняйте интенсивность цвета чуть ниже скул.
- Тщательно растушуйте румяна вокруг краев, чтобы не было четких красных линий.
- Для дополнительного эффекта используйте пудровые румяна того же тона поверх кремовых. Лучше избегать формул с мерцанием для максимально естественного вида.
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