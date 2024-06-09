7 'губительных' ошибок с бровями прибавят вам возраст: все секреты правильного ухода

Каждая женщина делает все возможное, чтобы чувствовать себя красивой, молодой и привлекательной. Но иногда малейшие мелочи могут существенно повлиять на весь внешний вид в целом.

Неправильный уход за бровями может добавить вам несколько лишних лет и исказить лицо. Поэтому She Finds рассказал о распространенных ошибках, которые допускают многие женщины.

Чрезмерное выщипывание

Одной из самых распространенных ошибок в уходе за бровями является чрезмерное выщипывание. Как только вы начнете создавать неестественную для себя форму, вы потеряете свой натуральный шарм и красоту. Также помните, что волоски могут не отрасти снова, поэтому соблюдайте осторожность с пинцетом и воском.

Отсутствие тонировки

Если ваши брови поседели или от природы довольно светлые и редкие, то нет ничего плохого в том, если вы оставите все как есть. Но если вы чувствуете, что они вас старят, то выберите не слишком темную краску и затонируйте их.

Редкие хвостики бровей

С возрастом хвостики бровей становятся все более прозрачными и редкими, поэтому старайтесь не выщипывать оттуда волоски и при необходимости накрасьте их косметикой.

Слишком темные брови

Покраска или использование косметики – это отличный способ сделать брови более густыми и ухоженными, но важно не переусердствовать. Выберите цвет, который совпадает с натуральным цветом ваших волос, или тот, который на один тон темнее.

Создание слишком высокой арки

Как ни странно, высокие арки бровей подходят далеко не всем. Если ваша надбровная кость от природы расположена относительно низко, вам лучше подойдут более прямые брови.

Подчеркните то, что вам дала природа, а не пытайтесь изменить свои черты лица из-за советов интернет-экспертов.

Подстригание бровей

Уход за бровями – это не только выщипывание или покраска. Если у вас слишком длинные волоски, то не пренебрегайте подстриганием.

Правильное питание

Одна из самых больших и фатальных ошибок, что негативно влияет на вашу внешность – это несоблюдение сбалансированной диеты. Употребляйте достаточное количество белка, здоровых жиров, витаминов и минералов. Это поможет сделать ваши волосы здоровыми и сильными.

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