Ногти 'Забавный зайчик' неожиданно стали трендом лета 2024 года: что это за маникюр и в чем его преимущество. Фото

Маникюр "Забавный зайчик" неожиданно ворвался в летние тренды, подвинув с позиций яркие дизайны. Он получил название от цвета лака для ногтей, который разные производители называют "Funny Bunny".

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Этот оттенок подходит ко всем цветам кожи, для любой длины и времени года. Это делает его универсальным вариантом для женщин со всего мира, вне зависимости от возрастной категории, пишет модный портал Who What Wear.

Лаки для ногтей из линии "Забавный зайчик" могут отличаться, но это почти всегда полупрозрачное молочное покрытие. Некоторые варианты могут иметь розовый подтон, быть более плотными или блестеть.

Ассоциацию с зайцем производители провели, вдохновившись цветом меха белых пушистиков. Обычно он неоднородный и редко бывает ослепительно-белым, как и маникюр "Забавный зайчик".

Модные эксперты полагают, что наибольшим преимуществом такого дизайна является его универсальность. Нюдовый маникюр всегда имеет дорогой и элегантный вид, подходит под любой стиль одежды и аксессуары.

Его можно сделать почти незаметным, заполнив ногтевую пластину одним слоем лака, но допускается и плотное покрытие. Такой вариант будет перекрывать цвет ногтя и больше бросаться в глаза.

Простота и изысканность такого маникюра позволяет выбирать его как обладательницам короткой, квадратной пластины, так и женщинам, предпочитающим длинные ногти любой другой формы.

Ранее OBOZ.UA писал, что яркие цвета в єтом году будут в моде именно на ногах. Варианты неонового педикюра на лето можно найти здесь.

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