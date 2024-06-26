Неоновый педикюр: 5 самых трендовых дизайнов ногтей на лето 2024

Неоновый педикюр на лето массовый тренд. Особенно – оранжевый. Однако и неоново-зеленый также популярен в социальных сетях.

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Если вы действительно хотите повеселиться летом 2024 года, пора выбрать неон для ногтей ваших ножек. Это лучший способ зарядиться летним настроением. Вы можете просто выбрать свой любимый сияющий оттенок на каждом ногте, или выбрать один из 5 самых трендовых дизайнов ногтей, которые советует women.com.

Комбинируйте неоновые оттенки

Кто сказал, что все 10 ваших ногтей на ногах должны быть одинакового цвета? Неоновые летние ногти – это веселье, поэтому нет никаких правил, когда дело касается тренда. Так что можно смело чередовать разные цвета, как зеленый и ярко-розовый, на каждом ногте, чтобы добавить еще больше настроения в яркий стиль. Сколько цветов вы соедините, зависит от вас, но наличие нескольких неоновых оттенков на каждой ноге обязательно привлечет внимание под солнечным светом!

Неоновый французский педикюр

Любите французский маникюр по пальцам? Тогда есть способ включить это в неоновый тренд. Вместо того чтобы покрывать ногти на ногах эффектным неоновым лаком на ваш выбор, нанесите его только на кончики. Таким образом вы получите намек на интенсивный оттенок, но ваш педикюр все равно будет немного сдержаннее. Подобный образ идеально подходит для тех, кто хочет попробовать его, но в несколько меньшем масштабе.

Добавьте блеск

Если же вы не боитесь яркости и максимализма в педикюре, попробуйте придать ему блеск. Выбирайте блестящий лак или эффект разбитой фольги для большего вида. Чтобы получить дополнительную дозу блеска, разместите немного золотых блесток по всему яркому неоновому педикюру. Для эффекта градиента, который немного плавнее, нанесите блестки только на основание или кончик ногтя.

Сделайте разные неоновые оттенки на каждой ноге

Еще один способ внести собственную изюминку в тренд неонового педикюра лета 2024 года – попробовать разные неоновые лаки на каждой ноге. Здесь есть бесчисленное количество вариантов. Вы можете иметь ярко-оранжевый, горячий цвет момента, с ярко-желтым на одной ноге. Или вы можете выбрать что-нибудь с неоново-зеленым и неоново-розовым. Вы даже можете сделать следующий шаг, попробовав разные дизайны: например, неоновый французский кончик для большого пальца ноги и однотонный для других.

Добавьте текстуры своим неоновым ногтям

Ничто так не говорит о гламуре, как дополнительная текстура на ваших ногтях. Есть так много способов сделать это, поэтому пора проявить творчество. Чтобы добавить неоновую атмосферу, попробуйте стразы или жемчуг того же цвета, что и ваш лак, или попробуйте добавить дополнительный блеск с помощью классических версий аксессуаров для ногтей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о ярких образах ногтей для вашего будущего педикюра. Следя за тенденциями педикюра и тенденциями цвета педикюра в начале лета, выясняем, какие цвета педикюра будут популярны в этом сезоне. Читайте в нашем материале.

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