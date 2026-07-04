Ногти в два тона: как выглядит одно из самых трендовых сочетаний на лето

С наступлением жарких дней особенно актуальным становится выбор стильного дизайна для ногтей, который бы гармонировал с открытой летней обувью. В этом сезоне настоящим хитом стал двухцветный маникюр и педикюр, способный мгновенно привлечь внимание к вашим ножкам в легких сандалиях.

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Как отмечают на сайте myself.de, в основе этой модной тенденции лежит оригинальная интерпретация классики, которая выглядит самобытно и в то же время изящно благодаря мягкому цветовому переходу. Красная палитра традиционно излучает невероятную бодрость, придает образу особый шарм и безупречно подходит к любому оттенку кожи.

К счастью, такой эффектный дизайн достаточно прост в исполнении, поэтому каждый сможет легко воссоздать его самостоятельно в домашних условиях, не посещая дорогой салон.

Особенности летнего двухцветного дизайна

Главная изюминка этого трендового педикюра заключается в уникальном сочетании двух красных оттенков, различающихся по насыщенности. В качестве глубокой основы используется благородный бордовый оттенок. Поверх него создается тонкая линия "улыбки" в стиле французского маникюра, но выполняется она значительно более светлым и ярким лаком, например, вишнево-красным. Поскольку эти цвета относятся к одной гамме, дизайн выглядит очень гармонично, умиротворяюще и в то же время чрезвычайно эффектно.

Пошаговая инструкция: как создать образ самостоятельно

Для создания модного летнего нейл-арта вам не понадобятся специальные формы — достаточно иметь под рукой два подходящих оттенка лака и немного терпения. Весь процесс состоит из нескольких последовательных шагов:

Подготовительный этап

Начните с гигиенического педикюра – аккуратно подстригите ногти и подпилите их, придав аккуратную и желаемую форму.

Аккуратно отодвиньте кутикулу вниз с помощью специальной палочки и, при необходимости, удалите омертвевшую кожу вокруг ногтевой пластины.

Нанесите на подготовленные ногти защитное базовое покрытие, чтобы выровнять поверхность и обеспечить стойкость будущего дизайна.

Нанесение цвета

Полностью покройте всю площадь ногтевой пластины бордово-красным лаком. Обязательно подождите, пока этот слой полностью высохнет на воздухе (или тщательно просушите его в УФ-лампе, если используете гель-лак).

Возьмите тонкую кисточку для нейл-арта, обмакните её в более яркий вишнево-красный лак и осторожно проведите тонкую линию по самому краю ногтя. Если вы хотите, чтобы более светлый цвет выглядел насыщеннее и выразительнее, повторите процедуру и нанесите второй слой.

Последние штрихи

Когда цветной рисунок окончательно высохнет, нанесите на ногти слой глянцевого топового покрытия, чтобы придать им зеркальный блеск и защитить от сколов.

В завершение процедуры нанесите несколько капель питательного масла на ногтевые ложа и легкими массажными движениями вотрите его в кожу.

OBOZ.UA ранее писал о модных цветах летнего педикюра.

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