Какой педикюр будут носить все этим летом: трендовые цвета

Педикюр является важной частью стильного образа. Модные тенденции этого лета будут сочетать естественные оттенки, яркие цвета и элегантную классику, которая никогда не выходит из моды.

Эксперты в сфере нейл-дизайна отмечают, что в этом году главный акцент делается на свежести, легкости и ухоженном виде. В тренде будут как нежные пастельные цвета, так и насыщенные оттенки для смелых образов. Некоторые варианты педикюра уже называют главными фаворитами будущего лета.

Лавандовый педикюр

Нежный лавандовый цвет станет одним из самых популярных в теплый сезон. Этот оттенок выглядит деликатно и одновременно добавляет образу свежести. Его главное преимущество – универсальность, ведь он подходит практически к любому тону кожи. Лавандовый педикюр хорошо сочетается с легким летним гардеробом и создает романтическое настроение.

Молочно-белый педикюр

Белый педикюр уже давно считается летней классикой, однако в 2026 году актуальным станет его более мягкий вариант. Молочно-кокосовый оттенок выглядит более натурально и нежно, без резкого контраста. Такой педикюр особенно красиво подчеркивает загар и гармонично дополняет любую летнюю обувь. Это идеальный выбор для тех, кто любит сдержанную элегантность.

Розовый хром

Хромированные покрытия не теряют популярности и продолжают оставаться среди трендов. Самым актуальным станет полупрозрачный розовый педикюр с перламутровым блеском. Он создает деликатный сияющий эффект и выглядит очень современно. Такой дизайн выбирают поклонницы минимализма, которые хотят добавить образу легкого акцента.

Неоново-желтый педикюр

Для тех, кто любит яркие решения, этим летом стилисты советуют обратить внимание на неоновый желтый. Этот цвет ассоциируется с солнцем, энергией и отдыхом у моря. Он мгновенно привлекает внимание и делает педикюр главной деталью летнего образа. Особенно эффектно такой оттенок смотрится на загорелой коже.

Шалфейно-зеленый педикюр

Среди природных цветов фаворитом станет мягкий зеленый оттенок шалфея. Он выглядит сдержанно, но в то же время необычно и стильно. Такой педикюр отлично подходит для поклонниц натуральных тонов и тренда на естественность. Для более выразительного эффекта дизайн можно дополнить перламутровым или хромированным покрытием.

Вишнево-красный педикюр

Насыщенный красный цвет остается актуальным независимо от сезона. Летом 2026 в центре внимания будет сочный вишневый оттенок с глянцевым финишем. Он сочетает в себе классику и смелость, поэтому подходит как для вечерних образов, так и для повседневного стиля. Такой педикюр выглядит дорого и эффектно.

Пудрово-розовый педикюр

Пудрово-розовые оттенки остаются одним из главных трендов среди любительниц натурального маникюра. Они подчеркивают аккуратность ногтей и создают максимально нежный образ. Этот вариант легко сочетается с любой одеждой и выглядит уместно в любой ситуации. Именно поэтому его называют универсальным решением лета.

Классический французский педикюр

Френч также возвращается в список самых модных вариантов сезона. В 2026 году дизайн станет более деликатным – с тонкой белой линией и естественной розовой основой. Такой педикюр выглядит элегантно, женственно и подходит к любому стилю. Его главное преимущество – вневременная классика, которая всегда остается актуальной.

