Ногти цвета "шампанское": новый тренд маникюра, от которого сходят с ума знаменитости

Нейл-индустрию всколыхнул новый элегантный тренд, который стремительно вытесняет яркие неоновые оттенки. Известные звезды шоу-бизнеса все чаще появляются на публике с изящным мерцающим маникюром, подчеркивающим их статус.

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Этот нежный и в то же время эффектный дизайн идеально подходит как для грандиозных светских мероприятий, так и для повседневных дел. Настоящий фурор вокруг нового стиля подтверждает, что сдержанная классика вновь оказалась на пике популярности среди модниц со всего мира, отмечает издание Cosmopolitan.

Маникюр цвета шампанского

Автором этого изящного дизайна стал известный звездный мастер маникюра Том Бачик, который дал новому оттенку красноречивое название "champagne silk" (шелковое шампанское).

Главная особенность такого покрытия заключается в сочетании мягкого нейтрального оттенка с глянцевым финишем, который невероятно переливается и улавливает каждый солнечный луч. Такой маникюр выглядит максимально естественно, но придает образу особый шарм и дорогой блеск.

Трендовый маникюр на лето

Новый тренд уже успели опробовать главные иконы стиля, среди которых Дженнифер Лопес и Селена Гомес. Свои роскошные глянцевые ногти знаменитости продемонстрировали во время праздничных выходных, посвященных свадьбе Тейлор Свифт. Звезды отдали предпочтение именно этому вневременному дизайну, поскольку он безупречно сочетался с их изысканными вечерними платьями и подчеркивал атмосферу праздника.

Несмотря на то, что летний сезон обычно ассоциируется с яркими и насыщенными цветами для отпуска, мировые тенденции диктуют другие правила. Модный мир захватила эстетика "тихой роскоши" (quiet luxury), где царят минимализм и сдержанность. Оттенок цвета шампанского стал идеальным воплощением этого философского подхода к красоте, доказывая, что настоящая роскошь не нуждается в кричащих деталях.

Универсальность и практичность дизайна

Помимо своей эстетической привлекательности, такой маникюр обладает огромным практическим преимуществом – он абсолютно универсален.

Нейтральная палитра позволяет дизайну гармонично смотреться как на торжественной свадьбе со строгим дресс-кодом, так и во время обычного утреннего кофе в городе.

Кроме того, благодаря натуральной нюдовой основе линия отрастания ногтевой пластины остается практически незаметной, что позволяет значительно дольше сохранять ухоженный вид рук.

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