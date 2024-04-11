Никогда так не стригитесь. 5 популярных причесок, придающих возраст женщинам 40+

Выбрать лучшую прическу, которая не будет подчеркивать возрастные изменения, бывает очень трудно, тем более, когда популярные среди молодежи варианты могут старить. Прежде всего, важно учитывать форму своего лица и структуру волос, чтобы неудачным выбором не подчеркнуть все нежелательные нюансы внешности.

С бесчисленным количеством причесок трудно понять, что лучше подойдет. She Finds собрал тренды, которых следует избегать, и предложил им похожую на популярные прически замену.

Каре к подбородку с ровной челкой

Эта прическа легко визуально состарит даже девушку 20 лет, поэтому важно избегать проявлений такой классики. Ровная челка привлекает слишком много внимания к глазам и этим окажет не очень удачный эффект.

Чем заменить? Классический боб или боб с челкой-шторкой

Тем не менее, если выбор пал на обычный боб без челки, важно быть осторожной с длиной, ведь эта стрижка может подчеркнуть челюсть и щеки. Самым оптимальным вариантом будет сочетание каре с челкой-шторкой. Секрет в том, что челка осторожно обрамляет лицо и придает свежести виду.

Центральный пробор

Источник утверждает, что именно центральный пробор привлекает внимание к морщинам на лбу.

Чем заменить? Многослойная прическа с боковым пробором

Именно такой вариант не только отвлечет внимание достаточно подвижной части лица, но и визуально сделает волосы более объемными. "Любое отличие, которое вы создаете, когда ваши волосы привыкли лежать ровно и посередине, создадут объем и будут иметь большое значение", – пояснила парикмахер Ганима Абдулла.

"Рваная" стрижка Choppy Shags

Бесспорно, эта прическа создаст безумный объем на макушке, но она уже давно отжила свое, указывает She Finds. Вместо этого, если волосы правильно подстричь, все же можно получить идеальную форму, которая может "омолодить".

Чем заменить? Деликатная "рваная" стрижка Wispy Shag

"Хоть "лесенка" это модно, важно избегать чрезмерной укладки тонких волос, поскольку они могут сделать их сложными для работы и неодушевленными", – сказала Абдулла.

Лучше всего деликатно чередовать длинные пряди с короткими, не создавая слишком много слоев.

Длинные прямые волосы

Прежде всего, не стоит отращивать тонкие и ломкие волосы, ведь никакой "женственности" они не прибавят, а с неправильным уходом наоборот можно указывать на нечистоплотность.

Длина может натянуть черты лица и сделать их более вытянутыми. Если вы выбираете длинные волосы, важно выбрать "лесенку", которая создаст движение и текстуру", – пояснила парикмахер Джина Ривера.

Чем заменить? С помощью прядей обрамить лицо

Эффект обрамления лица можно создать с помощью челки-шторки или укороченных передних прядей. Именно они помогут добавить внимание к привлекательным чертам лица.

Стрижка одной длины

В основном такая стрижка является тусклой и неинтересной, что может подчеркнуть более тусклую кожу. Многослойность (не чрезмерная) сделает внешний вид более легким и невесомым.

Чем заменить? Добавить текстуры

Чтобы исправить "неудачную" прическу, ей можно добавить многослойность, но если "эффект молодости" нужен здесь и сейчас, можно обратить внимание на укладку с легкими хаотическими волнами.

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