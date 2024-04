Всемирно известный парикмахер назвал 7 причесок, которые будут в тренде этой весны

Если вы все еще не решили, с каким запросом обращаться в салон красоты, чтобы обновить свой стиль, всемирно известный парикмахер Том Смис посоветовал прически, которые весной-2024 будут иметь безумный успех среди красавиц. Нынешний сезон предусматривает небольшие эксперименты с волосами и "взрывные" сочетания, которые точно не останутся без внимания.

"Асимметрия и снисходительность – главные темы сезона этой весной. Разнообразные образы содержат стили, сопровождающиеся насыщенными, роскошными и гламурными цветами, излучающими блеск и жизненную силу", – рассказал он Who What Where UK.

Вишневое наслаждение

"Я уже несколько месяцев говорил о важности перехода от медного к красному, и мы продолжаем пополнять список знаменитостей, от которых можно взять эти насыщенные яркие вишнево-красные тона", – объяснил Том Смис.

Насыщенный красный – блестящий оттенок, привлекающий к себе невероятное количество внимания.

Смещенный пробор

Изюминкой этого метода является то, что изменять длину или прибегать к экспериментам нет необходимости. Достаточно всего лишь выбрать сторону, где пробор будет выглядеть наилучшим образом, и уложить волосы по-новому.

Темная брюнетка

Темно-коричневый цвет актуален не только в выборе одежды и маникюра, но и в тонах волос.

"Этот темно-коричневый оттенок – отличный выбор для тех, кто хочет поиграть с брюнетным цветом, но желает держаться подальше от теплых или красных тонов", – рассказал Смис.

Карамельный блонд

"С оттенками золота, карамели и ванили он "самый вкусный". Теплые тона всегда выглядят более яркими, здоровыми и блестящими", – утвердил парикмахер.

В частности, для темных от природы волос Смис посоветовал использовать "карамельное" окрашивание как балаяж или мелирование.

Прядка у лица

Вместе с собранными волосами одна прядь, которая лежит на лице, придаст завершенный вид образу и станет его изюминкой.

"Это подходит любой, у кого волосы длиннее губ. В сочетании с пробором посередине такой образ становится несколько "спроектированным", тогда как вместе с популярными боковыми проборами вы увидите, что образ имеет более легкий и случайный вид", – посоветовал он.

Бордовый брюнетный

"Поскольку красный является ярким цветом года, более утонченная и естественная версия станет популярной для тех, кто хочет сохранить мягкий тон. "Бордовый брюнетный" излучает насыщенность, блеск и глянец, красные оттенки которого появляются под солнечным светом.

Каскад

Парикмахер уверяет, что каскадная стрижка не будет терять тенденции в течение большей части 2024 года. По его словам, лучшей начальной длиной будет уровень подбородка.

