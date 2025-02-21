Никогда так не делайте: три вредных привычки, которые 'убьют' кожу и испортят макияж

Не секрет, что аккуратный макияж невозможен без увлажненной и ухоженной кожи, чтобы косметические продукты стойко держались на лице и не подчеркивали недостатки. Важно правильно подобрать уходовые средства, чтобы тон красиво ложился и не скатывался.

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Вредные привычки могут "убить" кожу: сделать ее вялой, сухой или, напротив, способствовать чрезмерной работе сальных желез. Британский журнал Vogue перечислил главные табу в уходе за лицом.

Вы не смываете макияж

Наша кожа нуждается в регулярном очищении, тонизации и увлажнении. Если оставить тональный крем или консилер на ночь, продукт может забить поры, создать парниковый эффект и спровоцировать высыпания. "Реабилитировать" кожу после ночи, проведенной с макияжем, гораздо тяжелее, а черные точки позже помешают равномерно нанести тональный крем.

Вы игнорируете защиту от солнца

Крем с SPF нужно исправно наносить каждый день. Увлажняющие продукты, не защищающие от солнечного света, также не замедляют старение. Со временем это приведет к возникновению морщин и гиперпигментации. Важно помнить, что смывать SPF тяжелее, чем другой крем. Для этого вечером следует добавить в уходовую рутину гидрофильное масло или мицеллярную воду.

Вы не моете кисточки для макияжа

Спонжи и кисточки для макияжа – отличная среда для размножения бактерий. Вот почему их нужно мыть сразу после макияжа, используя для этого очищающие средства. После следует высушить кисточки феном или оставить на одноразовом полотенце.

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