Никогда так не делайте: какой макияж подчеркивает даже мелкие морщины

Какой бы качественной ни была ваша косметика, с возрастом вы начинаете замечать, что приемы макияжа, которые безупречно работали в двадцать или тридцать лет, вдруг начинают давать обратный эффект. Тональная основа, которая раньше выравнивала цвет лица, теперь подчеркивает рельеф кожи, который становится все более выразительным.

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Дело в том, что зрелая кожа становится более сухой и тонкой, а это влияет на то, как косметика ложится на ее поверхность. Средства, которые раньше растушевывались безупречно, начинают подчеркивать ее текстуру, а формулы, созданные для стойкости в течение всего дня, могут западать в мелкие морщинки и привлекать внимание именно к тому, что хочется скрыть. Но решить эту проблему довольно просто – достаточно пересмотреть свой подход к нанесению макияжа. О самых распространенных ошибках и способах их исправления рассказало издание Parade.

Визажисты, которые ежедневно работают со зрелой кожей, постоянно замечают эти просчеты. По словам настоящих профессионалов, некоторые из самых распространенных "правил" макияжа для зрелой кожи на самом деле только ухудшают ситуацию. И вот чего точно не стоит делать, если вы не хотите подчеркивать изменения кожи.

Наносить слишком много средства

По сути, к этой причине сводятся практически все ошибки в макияже зрелой кожи. Избыток косметики всегда подчеркивает мелкие морщинки. Эффективным решением в этом случае является уделение большего внимания стимуляции кожи – улучшению кровообращения и насыщению ее компонентами, придающими объем. Это придаёт коже увлажненный блеск, а в качестве бонуса – позволяет использовать значительно меньше тонального крема.

Использовать плотный тон с большим количеством пудры

Такая комбинация западает в морщины, делая кожу сухой и шероховатой. Вместо этого рекомендуется использовать увлажняющий крем с тоном или легкую тональную основу, а пудру наносить лишь слегка и только на те зоны, где это действительно необходимо для достижения здорового и сияющего вида.

Полагаться на матовый тон

Говоря об избытке тонального крема, главным врагом зрелой кожи профессионалы называют матовые текстуры. Поскольку со временем кожа становится более сухой, матовые продукты могут застревать в мелких морщинках и делать лицо плоским и обезвоженным. Вместо этого стоит выбирать текстуры с естественным или слегка сияющим финишем. Они возвращают коже жизненную силу и помогают смягчить видимость линий.

Неправильно наносить шимер

Нет ничего плохого в легком сиянии, однако важно понимать принцип действия шимера: он привлекает внимание именно к той поверхности кожи, на которую его нанесли. Если кожа имеет заметную текстуру или неровности, блестки только сильнее их подчеркнут. Зато мягкое, деликатное сияние – гораздо более выигрышный вариант: оно освежает лицо, не выделяя того, что хотелось бы скрыть.

Не делать цветокоррекцию под глазами

Зона под глазами требует совершенно иного подхода, чем остальная часть лица. В большинстве случаев ей сначала нужна легкая цветовая коррекция. Персиковые оттенки корректора прекрасно перекрывают синеву и фиолетовый подтон, тогда как оранжевый цвет помогает нейтрализовать более темные коричневые круги. Дополнительное преимущество этого шага заключается в том, что он позволяет использовать значительно меньше консилера.

Растягивать кожу во время нанесения средств

Техника нанесения косметики имеет такое же важное значение, как и выбор самих продуктов. На зрелую кожу рекомендуется вбивать и втирать средство в кожу пальцами или кистью легкими похлопывающими движениями. Растягивать кожу не следует – из-за этого в складки набьется больше средства, и они станут более заметными.

Злоупотреблять плотными кремовыми текстурами

Женщинам старше 40 лет часто советуют полностью отказаться от пудры и перейти исключительно на кремовые текстуры. Однако на самом деле слишком плотные кремовые продукты могут смещаться, скатываться в течение дня и западать прямо в мелкие морщинки. В результате подчеркивается именно то, что планировалось замаскировать. Правильное решение – использовать формулы, разработанные специально для зрелой кожи, независимо от того, идет ли речь о пудре, легких кремовых тональных средствах, румянах, бронзерах или тенях. Это полностью соответствует главной философии: меньше продукта – меньше проблем.

Пропускать подготовку кожи

Самым важным этапом любого макияжа считается подготовка кожи, в первую очередь – ее увлажнение. Это поможет насытить кожу, сделать её более эластичной и позволит использовать меньше продуктов на последующих этапах.

Наносить сразу весь тон вместо наслоения

Что касается нанесения тонального крема, с возрастом следует пересмотреть метод его нанесения. Начните с небольшого количества продукта и распределите его с помощью спонжа, двигаясь от центра лица к периферии мягкими поглаживающими движениями. Без втирания и трения. Профессиональный подход заключается в том, чтобы начинать с минимального количества средства и наслаивать его только там, где это необходимо. Узкая сторона спонжа наносит формулу плотнее, а широкая – тоньше, что позволяет выбрать желаемый вариант покрытия.

Всю философию ухода за зрелой кожей можно резюмировать так: дело не в нанесении большего количества косметики. Дело в выборе лучших текстур, уменьшении объема продукта и его продуманном нанесении. Именно это делает кожу более свежей, мягкой и естественной.

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