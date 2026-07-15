Как "подогнать" цвет помады под себя: есть гениальный трюк

Многие сталкивались с ситуацией, когда помада в магазине выглядит идеально, но после нанесения выглядит совсем иначе. Причиной этого часто является естественный цвет губ, который влияет на конечный результат.

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Эксперты в области макияжа поделились простым способом, который позволяет подобрать максимально точный оттенок. При этом они напомнили о правилах нанесения помады, которые помогут сделать макияж более стойким и визуально увеличить губы.

Простой способ подобрать цвет помады

Специалисты объясняют, что естественный пигмент губ может изменять оттенок даже самой дорогой помады. Именно поэтому один и тот же цвет может выглядеть по-разному на разных людях.

Чтобы нейтрализовать естественный тон губ, перед нанесением помады рекомендуется легкими движениями распределить небольшое количество консилера, а затем закрепить его прозрачной пудрой. После этого можно наносить помаду – ее оттенок будет максимально приближен к тому, который заявлен производителем.

Еще один способ адаптировать цвет под свою внешность – смешать небольшое количество тонального крема с помадой перед нанесением. Это поможет скорректировать подтон и сделать оттенок более гармоничным с цветом кожи.

Как сделать помаду более стойкой

Чтобы помада не растекалась и дольше держалась на губах, важно правильно подготовить кожу. Эксперты советуют сначала нанести немного тонального средства или консилера на контур губ и области вокруг них, а затем зафиксировать все пудрой.

После этого стоит воспользоваться стойким карандашом для губ, который станет дополнительным барьером и поможет сохранить четкий контур. Саму помаду лучше наносить тонким слоем, а между слоями слегка промокать губы однослойной салфеткой и припудривать через неё пушистой кистью.

Как визуально увеличить губы

Для создания эффекта более объемных губ не нужно выходить за пределы естественного контура по всей длине. Гораздо естественнее выглядит небольшое увеличение только в зоне "ямочки" на верхней губе и в центре нижней губы.

Углы губ при этом лучше оставить в пределах естественного контура или сделать их чуть темнее. Добавив немного более светлого оттенка или блеска в центральную часть губ, можно создать эффект дополнительного объема без излишнего макияжа.

Уход за губами перед макияжем

Ровное нанесение помады начинается с правильного ухода за губами. Перед макияжем желательно воспользоваться мягким скрабом, который удалит сухие частицы кожи.

После этого следует нанести увлажняющий бальзам и дать ему несколько минут впитаться, пока выполняется остальной макияж. Перед нанесением помады излишки бальзама рекомендуется промокнуть салфеткой, а для дополнительной стойкости можно использовать специальный праймер для губ.

Самые распространенные ошибки при использовании помады

Эксперты советуют перед нанесением оценить естественную форму губ и при необходимости немного скорректировать ее карандашом или консилером. Также важно учитывать подтон помады: теплые, холодные или нейтральные оттенки должны гармонировать с цветом кожи.

Специалисты рекомендуют не пользоваться одним и тем же цветом годами, ведь с возрастом тон кожи и внешность могут меняться. Кроме того, не стоит пренебрегать уходом за губами, а после завершения макияжа желательно проверить, не осталась ли помада на внутренней стороне губ, чтобы избежать ее следов на зубах.

OBOZ.UA писал о цветах помады, которые могут состарить лицо.

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