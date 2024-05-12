Никогда не покупайте эти оттенки: какая помада не подходит к седым волосам

Седина – это, как правило, или генетика, или признак возраста. Многие женщины используют краску для волос, чтобы скрыть эту особенность, однако если вы решили ее оставить, то нужно признать, что вам следует изменить свой подход к макияжу.

Выбирая, в частности, оттенок помады, необходимо учитывать особенности седых волос. Экспертка по красоте Николь Джонсон рассказала, каких оттенков следует избегать, чтобы выглядеть органично и привлекательно.

То, подходит человеку цвет или нет, зависит от цвета его кожи и волос, поэтому если вы поседели, то вам не подойдет помада, которую вы использовали раньше.

Когда Джонсон нанесла свою старую косметику на лицо, поняла, что некоторые оттенки уже не подходят к ее новому цвету волос. Поэтому она поделилась советами, которые помогут зрелым женщинам чувствовать себя уверенно в своем новом образе.

Теплые цвета

Одной из цветовых гамм, от которых Джонсон посоветовала отказаться, были теплые оттенки. Бронзовые и золотые тона, как правило, противоречат холодным белым или серым прядям и бледной коже. Поэтому попытайтесь выбрать более холодные оттенки красных и розовых помад, которые подчеркнут естественный блеск седых волос.

Нюдовые оттенки

Нюдовые помады, которые обычно подходят всем, могут сделать лицо с седыми волосами тусклыми и уставшими.

Слишком светлые и нейтральные оттенки придают коже слишком монотонный и бледный вид. Если у вас седые волосы, то стоит подчеркивать естественные цвета вашего лица с помощью косметики, а не маскировать их.

Помните, возраст – не повод отказываться от яркого и стильного макияжа. Выбирайте помады, которые подчеркнут вашу красоту и индивидуальность, а также не бойтесь экспериментировать

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