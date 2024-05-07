Как сделать идеальное покрытие и предотвратить растрескивание консилера: советы для макияжа

Если вы любите макияж, консилер – точно ваш лучший друг. Он отлично скрывает недостатки и выравнивает тон кожи. Но при этом сам может трескаться, если его нанести неидеально.

Но как сделать так, чтобы консиллер был нанесен без ошибок? OBOZ.UA поинтересовался лайфхаками визажистов. Они рассказали, как сделать так, чтобы средство хорошо держалось с утра до самого вечера и при этом не пересыхало и не забивалось в кожу.

Готовьте кожу к нанесению консилера

Чтобы продукт хорошо лег и не скатывался, кожа должна быть хорошо подготовлена к его нанесению. Поэтому начните с очищения, а затем применение увлажняющего крема и праймера. Наносите средства по уходу за кожей, начиная от самой легкой формулы до самой тяжелой. И не забывайте делать небольшие паузы между их применением, чтобы дать средствам впитаться.

Выберите правильную формулу продукта

Идеальный консилер – это тот, который скрывает видимые недостатки и помогает решать проблемы с кожей. Так для сухой кожи лучше искать продукт, который будет содержать увлажняющие ингредиенты. А для жирной кожи важным будет матовый финиш. Если ваша задача – скрыть неровности тона, то отдавайте предпочтение кремовой формуле. Она лучше ложится и обеспечивает качественное покрытие.

Избегайте чрезмерности

Чтобы избежать трещин на слое консилера, старайтесь применять средство в минимальных количествах. Возьмите маленькую каплю продукта, хорошо прогрейте ее в руках и тщательно растушуйте. Если ее не хватит, только тогда прибавляйте следующую.

Так же старайтесь не наносить слишком много фиксирующей пудры. Ее избыток сделает заломы на консилере лишь более заметными. Наносите пудру пушистой кистью. Набрав на нее продукт, стряхивайте остаток, и накладывайте пудру легкими быстрыми движениями.

Можете отказаться от тонального крема – откажитесь

Нередко покрытия консилером, даже если только отдельных частей лица, вполне хватает, чтобы сделать кожу визуально безупречной. Если это о вас, попытайтесь отказаться от применения тонального крема. Чем меньше вас будет косметики, тем меньше вероятность, что она растрескается или растечется, поэтому научитесь обходиться необходимым минимумом. По крайней мере, для дневного мейкапа.

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