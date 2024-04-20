Никогда не используйте темную подводку: секрет антивозрастного макияжа
С возрастом следует подстраивать макияж под потребности кожи. Некоторые техники, которые казались актуальными в молодом возрасте, со временем могут придать ненужных акцентов. Самая распространенная ошибка – неправильное использование темной подводки.
Можно удачно удлинить глаза и открыть взгляд, если правильно нанести черный лайнер на верхнее веко. Однако слишком насыщенные акценты на нижнем веке могут визуально прибавить возраст. В сети набирает популярность интересный лайфхак, который поможет зрительно омолодить лицо.
Вместо темной подводки следует выбирать тени для век мягких оттенков. Резкая подводка может зрительно уменьшить глаза и сделать взгляд уставшим и тусклым.
- Нанесите на кисточку тени средних тонов – от коричневых до серых.
- Покройте тенями участок вдоль нижних ресниц, мягко растушевывая по длине.
- Эта техника придаст правильные акценты без резкого эффекта, который уменьшает глаза.
Лайфхак идеально подойдет для тех, кто пользуется советом "чем меньше – тем лучше" в повседневном макияже.
Чтобы макияж продержался как можно дольше, просто используйте праймер для век в качестве основной базы.
Матовые и атласные тени выглядят наиболее гладкими и уместными, в то время как кремовые текстуры могут забиваться в складки.
Что касается макияжа для зрелой кожи, то действует интересный парадокс: чем лучше подготовленная кожа, тем меньше макияжа нужно использовать. Любой макияж следует начинать с тканевой маски или сыворотки, поскольку они проникают глубже в поры. Далее стоит нанести насыщенный крем с эффектом увлажнения, чтобы обеспечить здоровое сияние. Детальнее о том, как сделать идеальный макияж для зрелой кожи – читайте в материале.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как максимально "открыть" взгляд с помощью теней.
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