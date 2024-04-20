Никогда не используйте темную подводку: секрет антивозрастного макияжа

С возрастом следует подстраивать макияж под потребности кожи. Некоторые техники, которые казались актуальными в молодом возрасте, со временем могут придать ненужных акцентов. Самая распространенная ошибка – неправильное использование темной подводки.

Можно удачно удлинить глаза и открыть взгляд, если правильно нанести черный лайнер на верхнее веко. Однако слишком насыщенные акценты на нижнем веке могут визуально прибавить возраст. В сети набирает популярность интересный лайфхак, который поможет зрительно омолодить лицо.

Вместо темной подводки следует выбирать тени для век мягких оттенков. Резкая подводка может зрительно уменьшить глаза и сделать взгляд уставшим и тусклым.

Нанесите на кисточку тени средних тонов – от коричневых до серых. Покройте тенями участок вдоль нижних ресниц, мягко растушевывая по длине. Эта техника придаст правильные акценты без резкого эффекта, который уменьшает глаза.

Лайфхак идеально подойдет для тех, кто пользуется советом "чем меньше – тем лучше" в повседневном макияже.

Чтобы макияж продержался как можно дольше, просто используйте праймер для век в качестве основной базы.

Матовые и атласные тени выглядят наиболее гладкими и уместными, в то время как кремовые текстуры могут забиваться в складки.

Что касается макияжа для зрелой кожи, то действует интересный парадокс: чем лучше подготовленная кожа, тем меньше макияжа нужно использовать. Любой макияж следует начинать с тканевой маски или сыворотки, поскольку они проникают глубже в поры. Далее стоит нанести насыщенный крем с эффектом увлажнения, чтобы обеспечить здоровое сияние. Детальнее о том, как сделать идеальный макияж для зрелой кожи – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как максимально "открыть" взгляд с помощью теней.

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