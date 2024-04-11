Макияж для женщин за 50: пошаговое руководство к сияющему образу

С возрастом кожа меняется, и макияж должен отвечать естественным потребностям. Следует отказаться от слишком плотных средств, которые могут забиваться в морщинки. Обратите внимание на увлажняющие основы для лица и румяна с эффектом сияния.

Профессиональные визажисты рассказали о самых эффективных лайфхаках для зрелой кожи. Несколько простых шагов помогут чувствовать себя увереннее и будут способствовать здоровью и сиянию кожи.

Шаг 1: подготовка

Визажистка Лиза Аарон рассказала об интересном парадоксе: чем лучше подготовлена кожа, тем меньше макияжа нужно использовать. Женщинам старше 50 лет она рекомендует фокусироваться на том, чтобы максимально увлажнить, подтянуть и разгладить кожу.

"Я часто начинаю с тканевой маски или сыворотки, поскольку они проникают глубже в поры. Тогда я обычно наношу более насыщенный крем с эффектом увлажнения, чтобы обеспечить здоровое сияние", – подчеркнула Аарон.

Просто не используйте слишком густые тональные основания, поскольку они могут накапливаться в морщинах.

Шаг 2: праймер

Правильный праймер действительно может помочь размыть тонкие морщинки и уменьшить поры. Нанесите тонкий слой праймера и подождите несколько минут, прежде чем приступать к основному макияжу.

Шаг 3: тональная основа

Тонированный увлажняющий крем – отличный вариант для свежего и легкого ежедневного макияжа. Визажистка Роуз-Мари Свифт советует женщинам старше 50 выбрать тональный крем со средним покрытием, которое долго держится и не оседает на тонких морщинках. Когда дело доходит до корректора, важна формула, которая не будет пересушивать кожу.

Шаг 4: глаза и брови

Следует отдать предпочтение насыщенной формуле с эффектом добавления объема. С возрастом черный цвет придает глазам выразительность и насыщенность. Коричневая тушь может сделать глаза уставшими и даже придать неприемлемой желтизны.

Тени с матовым или атласным покрытием выглядят более гладкими и уместными, в то время как кремовые текстуры могут забиваться в складки.

Контраст придает яркости, открывает и обрамляет лицо, поэтому следует подкрасить брови, подчеркнув естественный изгиб.

Шаг 5: цвет и мерцание

Кремовые румяна – отличный выбор для зрелой кожи. Следует осторожно растушевывать их кисточкой или спонжем. Не используйте румяна и бронзаторы в качестве контурных средств. С возрастом потребность в контуринге отпадает. Свифт рекомендует наносить бронзатор горизонтально на лоб, щеки и переносицу, а затем слегка использовать его вдоль челюсти.

"Шиммер подчеркивает проблемы зрелой кожи. Однако мне нравятся продукты с едва заметной яркостью, поскольку они притягивают свет. Это светоотражающее свойство делает кожу свежей, увлажненной и, главное, молодой", – отметила Свифт.

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