Как максимально 'открыть' взгляд с помощью теней: лайфхак

Вы когда-то задумывались, почему тени из одной и той же палетки могут делать ваш макияж то удачным – раскрывать взгляд, придавая ему сияние, то превращать в тяжелый и некомплиментарный? Все дело в цветах, которые вы выбираете.

Правильным принципом подбора оттенков поделилась в TikTok блогерка @k.wamp (Карисса Вамплер). По ее словам, ничто не поможет подчеркнуть цвет ваших глаз лучше, чем старый и проверенный круг цветов. Он помогает выбирать самые удачные оттенки для наряда, им же можно воспользоваться и для впечатляющего макияжа.

Как найти правильный цвет теней

Начните с того, что найдите на цветном круге оттенок, максимально похожий на цвет ваших глаз. Это могут быть два соседних оттенка. От них и отталкивайтесь.

Далее перейдите в сектор круга, противоположный тому, где вы нашли свой оттенок. Те цвета, которые располагаются на нем на таком же расстоянии от центра, и являются вашим идеальным контрастом, способным подчеркнуть естественный оттенок.

Обычно пары находятся на следующих шкалах:

голубые глаза: от светло-теплых коричневых и золотых до более глубоких оранжевых и красновато-коричневых оттенков;

карие глаза: светло-голубые, сиреневые и фиолетовые;

зеленые глаза: ржаво-оранжевые, розовые и красные.

Как наносить тени, чтобы подчеркнуть цвет глаз

Конечно, можно нанести цвет, который вы нашли, на всю поверхность веки. Но лучше сработает точечное нанесение в правильных местах, утверждает блогерка. Вооружитесь маленькой скошенной кисточкой и положите ею немного теней на внутреннюю часть глаза, выше и ниже слезного протока, а также на водную линию во внешнем углу. И напоследок растушуйте небольшое количество теней на внешнем краю верхнего века.

Использованный цвет должен только угадываться на вашем лице. Уже этого будет достаточно, чтобы макияж глаз был поразительным и очень подходил вам.

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