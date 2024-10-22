Никогда их не делайте: 5 вариантов маникюра, которые не стоит делать на Хэллоуин

Хэллоуин ассоциируется с образом, внушающим страх. А для дополнения эффектного костюма, стоит подобрать подходящий дизайн маникюра.

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На День всех святых чаще всего выбирают идеи в жутком стиле. Однако все ли варианты уместны? OBOZ.UA собрал для вас 5 примеров маникюра, которые лучше не делать на Хэллоуине.

Накладные ногти

Несмотря на популярность оригинальных, даже нестандартных дизайнов, нейл-мастера не рекомендуют делать маникюр с длинными накладными ногтями. Такие дизайны могут слишком отпугивать, особенно если он будет у вас не только на Хэллоуин, но и в дни до и после.

Массивные стразы

Мода на большое количество страз уже давно прошла, поэтому такой дизайн может выдавать безвкусицу. Избыток блестящих деталей, которые бросаются в глаза, выглядят вопиющей попыткой привлечь к себе внимание, однако вряд ли вызовут восторг.

3D-дизайны

Маникюр с 3D дизайном имеет место быть, особенно на Хэллоуин. Но важно не перегнуть палку в выборе рисунка. Некоторые идеи нейл-арта вызывают настоящий, а не сыгранный ужас. Конечно, если ваша цель напугать своими ногтями, то это именно тот вариант.

Неоновый маникюр

Несмотря на то, что яркие неоновые цвета являются одним из самых популярных трендов в мире маникюра, на Хэллоуин их лучше не выбирать. Самыми популярными оттенками в нейл-дизайне на День всех святых есть черный, зеленый, терракотовый, ягодный, а также мокко, красный каштан и металлик.

Слишком много крови и темы смерти

Понятно, что именно на Хэллоуин эти дизайны имеют наибольшую популярность. Но когда ваши ногти выглядят, будто вы только что кого-то убили, это уже не о стиле и интересной идее.

Однако создать полноценный образ на Хэллоуине без соответствующего маникюра вряд ли удастся, поэтому предлагаем вам 10 дизайнов, которые захочется повторить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о лучших идеях маникюра на Хэллоуин в 2024 году.

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