Настоящий фильм ужасов. Лучшие идеи маникюра на Хэллоуин в 2024 году

До самого ужасного и одновременно веселого праздника осталось совсем немного. Пришло время активной подготовки своего образа и стиля на Хэллоуин в 2024 году.

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Независимо от того, как именно вы решили выглядеть в этом году, без идеального страшного маникюра не обойтись. Сайт Byrdie предлагает лучшие идеи, чтобы ваши ногти смотрелись как настоящий фильм ужасов.

Предлагаем вдохновиться вариантами от более спокойных классических до ужасно-праздничных с использованием черного, красного и оранжевого цвета.

Самый страшный маникюр на Хэллоуин

Маникюр, словно вы только что сделали что-то ужасное, и на ваших пальцах остались доказательства – кровь. Выглядит довольно жутко. Но вы же такого эффекта и ожидаете?

3D глазные яблоки, серебряные скобы и брызги крови? Этот дизайн, безусловно, предназначен только для самых смелых.

А это вариант маникюра для тех, кто обожает фильм "Крик" ("Scream"). Волнистые, черно-белые полосатые французские кончики дополняют жуткий портрет призрака.

Маникюр, где преобладает чёрный цвет с элементами гелловинского арта в виде костей и кликов вампира.

Страшно и гламурно – прекрасное сочетание, создающее правильный баланс.

Паучки

Этот маникюр выглядит так, будто пауки ползают по вашим ногтям. Звучит жутко, а выглядит тем более. Но если вы действительно решили сделать красивый, но реалистично страшный маникюр, то эта идея хороший вариант.

Если же все-таки хочется чего-то гелловинского, но более гламурного, более спокойного, девичьего – то ваш вариант с паучками на нежно-розовой основе.

Френч в стиле Хэллоуин

В этом элегантном маникюре идеально сочетается гламур и хмурость. А добавление серебряного кристалла создает впечатление блестящей капли росы, падающей из влажной паутины.

Более кровожадный вариант гелловинского френча. Красный французский кончик выглядит интересно и одновременно подчеркивает ужасающую идею маникюра.

Тематически, но не страшно

Но ведь не обязательно маникюр на Хэллоуин должен внушать ужас. Есть несколько идей, благодаря которым ваши ноготки будут с тематическим дизайном, но при этом будут выглядеть мило.

Ранее OBOZ.UA рассказывал интересную идею для гелловинского нейл-арта от мастера маникюра Селены Гомес и Гайди Клум.

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