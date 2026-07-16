Нежный цвет стал главным трендом маникюра в июле 2026 года. Фото

Летний сезон 2026 года принес немало ярких маникюрных трендов. Несмотря на популярность блестящих покрытий, минималистичных решений и сложных декоративных элементов, один оттенок уверенно вырвался в лидеры.

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Стилисты vogue.com называют главным фаворитом июля нежный небесно-голубой цвет, который прекрасно сочетается с летними образами. Он выглядит свежо, элегантно и подходит практически к любому стилю.

Небесно-голубой маникюр

Эксперты в области моды отмечают, что голубой цвет уже давно входит в число самых актуальных оттенков года, однако именно летом его светлая, небесная версия приобретает особую популярность. Она ассоциируется с ясным небом, теплыми днями и беззаботным отдыхом, поэтому идеально соответствует настроению сезона.

Еще одним преимуществом такого маникюра является его универсальность. Небесно-голубое покрытие гармонично дополняет как повседневный гардероб, так и более праздничные летние образы.

Какие варианты голубого маникюра сейчас в моде

Стилисты отмечают, что небесно-голубой маникюр не ограничивается классическим однотонным покрытием. Этот оттенок прекрасно сочетается с различными техниками и декоративными элементами.

Среди самых популярных вариантов лета:

однотонный глянцевый маникюр;

дизайн с белыми облачками;

нежные цветочные узоры;

покрытие с эффектом "кошачий глаз";

сочетание голубого с молочными или прозрачными деталями.

Именно такое разнообразие позволяет легко адаптировать тренд к любому вкусу и любой длине ногтей.

Кому подойдет этот маникюр

Небесно-голубой цвет считается одним из самых универсальных среди летних трендов. Он одинаково хорошо будет смотреться как на коротких, так и на длинных ногтях, легко сочетается с различными оттенками кожи и не перегружает образ.

Именно поэтому специалисты прогнозируют, что маникюр в цвете ясного неба останется одним из самых популярных вариантов на протяжении всего лета 2026 года.

OBOZ.UA предлагает узнать о цвете "тихой роскоши" для маникюра.

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