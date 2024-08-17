УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Идеальная альтернатива нюду: этот маникюр стал трендом лета 2024 года.

Анна Боклажук
Lady Oboz
2 минуты
78
Идеальная альтернатива нюду: этот маникюр стал трендом лета 2024 года.

Голубой цвет лака для ногтей – один из популярных трендов этим летом. И это идеальная альтернатива классическому нюдовому лаку, поскольку он дает едва заметный оттенок, но не слишком яркий.

Видео дня

Есть много способов включить этот цвет в ваш маникюр. От классического французского маникюра до веселого нейл-арта. Ищете идеи для вдохновения? Посмотрите на эти великолепные дизайны ногтей, которые следует попробовать этим летом, пишет Who What Wear.

Классический френч с голубым кончиком

Идеальная альтернатива нюду: этот маникюр стал трендом лета 2024 года.

Это просто более веселый вариант популярного нейл-тренда, идеально подходящего для теплых месяцев.

Дизайн с сердечками

Идеальная альтернатива нюду: этот маникюр стал трендом лета 2024 года.

Насколько мил этот нейл-арт? Эти голубые сердечки точно добавят нежности в ваш образ.

Волны

Идеальная альтернатива нюду: этот маникюр стал трендом лета 2024 года.

Дизайн, который напомнит об отдыхе на море. Здесь нежно-голубой сочетается с более ярким цветом, но смотрится не менее великолепно.

Голубые цветы

Идеальная альтернатива нюду: этот маникюр стал трендом лета 2024 года.

Цветочный дизайн ногтей никогда не выйдет из моды.

Контрастные синие оттенки

Идеальная альтернатива нюду: этот маникюр стал трендом лета 2024 года.

Этот вариант дизайна для тех, кто любит французский маникюр, но готов экспериментировать. Прекрасный пример того, как можно сочетать нежный голубой с другими оттенками для эффектного результата.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых модных дизайнах для маникюра на уходящий летний сезон.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!