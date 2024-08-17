Идеальная альтернатива нюду: этот маникюр стал трендом лета 2024 года.

Голубой цвет лака для ногтей – один из популярных трендов этим летом. И это идеальная альтернатива классическому нюдовому лаку, поскольку он дает едва заметный оттенок, но не слишком яркий.

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Есть много способов включить этот цвет в ваш маникюр. От классического французского маникюра до веселого нейл-арта. Ищете идеи для вдохновения? Посмотрите на эти великолепные дизайны ногтей, которые следует попробовать этим летом, пишет Who What Wear.

Классический френч с голубым кончиком

Это просто более веселый вариант популярного нейл-тренда, идеально подходящего для теплых месяцев.

Дизайн с сердечками

Насколько мил этот нейл-арт? Эти голубые сердечки точно добавят нежности в ваш образ.

Волны

Дизайн, который напомнит об отдыхе на море. Здесь нежно-голубой сочетается с более ярким цветом, но смотрится не менее великолепно.

Голубые цветы

Цветочный дизайн ногтей никогда не выйдет из моды.

Контрастные синие оттенки

Этот вариант дизайна для тех, кто любит французский маникюр, но готов экспериментировать. Прекрасный пример того, как можно сочетать нежный голубой с другими оттенками для эффектного результата.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых модных дизайнах для маникюра на уходящий летний сезон.

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