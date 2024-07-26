Акцент на классику: Дженнифер Лопес показала маникюр, привлекающий внимание к натуральным ногтям
Новейший маникюр американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес наконец-то привлекла внимание к натуральным ногтям. Звезда сдержанно акцентирует на классическом стиле.
55-летняя актриса решила перейти к минималистическому маникюру и выбрала тонкий французский, который подчеркнул цвет ее натуральных ногтей, придав изящным оттенкам классический дизайн. Новое селфи, где прекрасно виден ее новый маникюр, Лопес опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Звезда выбрала миндалевидную форму ногтей средней длины для этого голого французского маникюра. Розово-бежевый лак, улучшивший естественный цвет, размыл четкость между белыми частями ногтей Дженифер для более непринужденного поворота на отполированных французских кончиках.
Голый французский маникюр уравновешивает современный минималистический увлечение ногтями с неизменной силой классического маникюра. Такой выбор маникюра популярен всегда, но летом – особенно.
Легкий взгляд Лопес на французский маникюр в сочетании с ее неизменным гармоничным, сдержанным гламурным образом олицетворяет беззаботную летнюю энергию середины июля. В следующий раз, когда вы захотите почувствовать себя совершенной в непринужденном образе, попробуйте силу голого французского маникюра.
Ранее OBOZ.UA рассказывал о маникюре от Дженнифер Лопес, который захочется повторить каждой женщине этим летом.
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