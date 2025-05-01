Неожиданные, но модные: какие цветовые сочетания будут в тренде летом-2025

Когда еще экспериментировать с цветными сочетаниями в одежде, как не летом. Яркий сезон побуждает к ярким экспериментам.

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Но что делать, если вы опасаетесь красноречивых красок в гардеробе? Эксперты издания Who What Wear изучили для вас ленты модных инфлюэнсеров и определить четыре сочетания, которые будут одновременно неожиданными и удачными.

Эти готовые решения помогут вам усовершенствовать палитру своего гардероба. При этом вы сразу сможете попробовать смелые сочетания, на которые вряд ли решились бы, не имея самостоятельного опыта в комбинировании цветных вещей.

Масляный желтый + алый

Нежный цвет сливочного масла – хит этого сезона. Но попытайтесь подчеркнуть его активным красным акцентом. Вместе они создают очень жизнерадостную и заметную пару.

Ярко-красный + лазурный

Если вы хотите уравновесить смелость красного другим ярким цветом, обратите внимание на лазурный. Красный и синий всегда работают, поскольку они оба являются базовыми цветами. Но попытайтесь отойти от сдержанного кобальтового, чтобы получить действительно отличный результат.

Мятно-зеленый + бордовый

Эти два оттенка кажутся совершенно несочетаемыми, однако на самом деле это не так. Насыщенность бордового отлично балансируется свежестью мятного зеленого. И такая комбинация непременно привлечет к себе внимание.

Темно-коричневый + шартрез зеленый

За появление этого сочетания можно поблагодарить Миуччу Прада. Именно она начала вводить его в свои коллекции. Только она решилась соединить в одном образе яркий и активный шартрез со сдержанным цветом шоколада.

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