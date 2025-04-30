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Что носить с джинсами: самые стильные варианты обуви

Юлия Потерянко
Lady Oboz
3 минуты
996
Что носить с джинсами: самые стильные варианты обуви

Целый год не выходят из моды и не теряют актуальности джинсы. Меняются только трендовые фасоны. А еще обувь, с которой рекомендуют носить джинсовые вещи в том или ином сезоне.

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Конечно, самый простой способ – это соединить штаны из денима с обычными кедами или кроссовками, но стилистически это не самый интересный прием. С какой обувью лучше носить джинсы в этом теплом сезоне, рассказало издание Who What Wear.

По прогнозам авторов издания, тренды, которые сейчас можно найти в лентах соцсетей модных инфлюэнсеров и на подиумах, хороши тем, что они не потеряют актуальность еще несколько сезонов. А вдобавок все они выглядят действительно интересно и действительно удобны в повседневной жизни, ведь не предлагают высоких каблуков. Вот семь стилей, на которые следует обратить внимание этим летом.

Сетчатые балетки

Что носить с джинсами: самые стильные варианты обуви

Балетки из сетки, также известные как "мыльницы", возвращаются в этом сезоне. И конечно, джинсы станут их звездной парой. Не ограничивайте себя в выборе цвета. Выбирайте даже самые яркие варианты для настроения.

Коричневые замшевые кроссовки

Что носить с джинсами: самые стильные варианты обуви

Белые кроссовки – это действительно универсальная обувь, но сейчас на пике коричневый цвет. А еще замшевая текстура. Если объединить такую обувь с джинсами, получится более расслабленный и менее требовательный образ на каждый день.

Каблуки-рюмочки

Что носить с джинсами: самые стильные варианты обуви

Эти крошечные каблучки, которые еще называют kitten heels, не выходят из моды уже много сезонов. Они позволяют вытянуть силуэт не хуже шпилек, но при этом действительно комфортны в ежедневном использовании. Сочетайте каблуки-рюмочки не только с узкими джинсами, но и с широкими моделями в этом сезоне.

Шлепанцы

Что носить с джинсами: самые стильные варианты обуви

Да, эта обувь не для делового стиля, однако летом мы часто стараемся гулять и бывать в неформальных ситуациях. Поэтому шлепанцы станут хорошей парой к джинсам. К тому же очень комфортной в действительно жаркую погоду.

Туфли Мэри-Джейн

Что носить с джинсами: самые стильные варианты обуви

Классическая романтическая модель туфель на плоской подошве с характерной перемычкой идеально сочетается с любыми джинсами. А в этом сезоне еще и снова очень популярна.

Лоферы

Что носить с джинсами: самые стильные варианты обуви

Эта обувь идеально подойдет даже для походов на работу, если у вас в офисе можно носить джинсы. При этом выбор моделей лоферов действительно огромен.

Ботильоны на каблуках-рюмочках

Что носить с джинсами: самые стильные варианты обуви

Отдельным пунктом в списке идут ботильоны с kitten heels. Они тоже помогают создать более формальные образы и подходят на более холодную погоду.

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