Что носить с джинсами: самые стильные варианты обуви

Целый год не выходят из моды и не теряют актуальности джинсы. Меняются только трендовые фасоны. А еще обувь, с которой рекомендуют носить джинсовые вещи в том или ином сезоне.

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Конечно, самый простой способ – это соединить штаны из денима с обычными кедами или кроссовками, но стилистически это не самый интересный прием. С какой обувью лучше носить джинсы в этом теплом сезоне, рассказало издание Who What Wear.

По прогнозам авторов издания, тренды, которые сейчас можно найти в лентах соцсетей модных инфлюэнсеров и на подиумах, хороши тем, что они не потеряют актуальность еще несколько сезонов. А вдобавок все они выглядят действительно интересно и действительно удобны в повседневной жизни, ведь не предлагают высоких каблуков. Вот семь стилей, на которые следует обратить внимание этим летом.

Сетчатые балетки

Балетки из сетки, также известные как "мыльницы", возвращаются в этом сезоне. И конечно, джинсы станут их звездной парой. Не ограничивайте себя в выборе цвета. Выбирайте даже самые яркие варианты для настроения.

Коричневые замшевые кроссовки

Белые кроссовки – это действительно универсальная обувь, но сейчас на пике коричневый цвет. А еще замшевая текстура. Если объединить такую обувь с джинсами, получится более расслабленный и менее требовательный образ на каждый день.

Каблуки-рюмочки

Эти крошечные каблучки, которые еще называют kitten heels, не выходят из моды уже много сезонов. Они позволяют вытянуть силуэт не хуже шпилек, но при этом действительно комфортны в ежедневном использовании. Сочетайте каблуки-рюмочки не только с узкими джинсами, но и с широкими моделями в этом сезоне.

Шлепанцы

Да, эта обувь не для делового стиля, однако летом мы часто стараемся гулять и бывать в неформальных ситуациях. Поэтому шлепанцы станут хорошей парой к джинсам. К тому же очень комфортной в действительно жаркую погоду.

Туфли Мэри-Джейн

Классическая романтическая модель туфель на плоской подошве с характерной перемычкой идеально сочетается с любыми джинсами. А в этом сезоне еще и снова очень популярна.

Лоферы

Эта обувь идеально подойдет даже для походов на работу, если у вас в офисе можно носить джинсы. При этом выбор моделей лоферов действительно огромен.

Ботильоны на каблуках-рюмочках

Отдельным пунктом в списке идут ботильоны с kitten heels. Они тоже помогают создать более формальные образы и подходят на более холодную погоду.

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