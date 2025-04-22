Неожиданные фавориты: какие цвета маникюра в тренде весной 2025 года

Весна – это идеальное время, чтобы обновить свой образ, и маникюр не исключение. С новым сезоном приходят новые цвета, задающие настроение и придающие яркости повседневности.

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Палитра этого года удивляет: кроме классических пастельных оттенков, в тренде насыщенные, сочные и даже неоновые цвета. От нежных лавандовых до глубоких ягодных – весна 2025 года предлагает варианты для любого стиля. Далее – подробнее о самых модных цветах маникюра этого сезона от модных экспертов.

Аквамарин

Один из самых прохладных оттенков в весенней палитре – аквамариновый. Этот цвет передает атмосферу отпуска у океана и придает образу легкости. Особенно эффектно смотрится на коротких ногтях с глянцевым покрытием. Если хочется глубины и освежающего вида – аквамарин точно для вас.

Желтый

Яркий и оптимистичный, желтый маникюр мгновенно приподнимает настроение. Он где-то между пастельным и насыщенным, что делает его очень носильным и стильным. Это как солнечный лучик на ваших пальцах – всегда уместен весной. Имеет отличный вид как в одноцветном покрытии, так и в комбинации с абстрактными дизайнами.

Цвет асаи

Этот глубокий сливовый оттенок неожиданно стал фаворитом весны. Невероятно элегантный, универсальный и одновременно немного драматичный — идеальный выбор для тех, кто не хочет слишком сладких цветов. Асай на ногтях смотрится изысканно и стильно, особенно в глянцевом исполнении. Он придает образу глубины и уверенности.

Зеленый нефрит

Этот оттенок будто создан для весны – он балансирует между природной свежестью и сдержанной элегантностью. Нефритовый зеленый ассоциируется с новым началом, ростом и спокойствием. Идеально подходит для тех, кто хочет что-то природное, но стильное. Такой маникюр легко комбинируется с любым гардеробом, работая как обновленная версия чуда.

Глубокий голубой

Этот цвет – настоящий хит среди ценителей смелых акцентов. Он насыщен, но не навязчив, а оттенки индиго или кобальта придают образу прохлады и уверенности. Глубокий голубой выглядит ярко, но одновременно сдержан, позволяя оставаться в тренде без лишнего эпатажа. Идеальный выбор для тех, кто желает выделиться со вкусом.

Лаванда

Лавандовые ногти каждый год возвращаются в весенние топы — и не зря. Этот нежный фиолетовый оттенок сочетает в себе романтичность и беззаботность. Он вызывает приятные ассоциации с весенними праздниками и лёгкостью. Чуть-чуть блеска или глянца сделают такой маникюр идеальным как на каждый день, так и для особых событий.

Розовый It-Girl

Классика весны – розовый – в этом году предстает в обновленном формате. От прозрачных оттенков до насыщенных фуксий каждый вариант передает стиль, энергию и женственность. Розовый маникюр – выбор настоящих It-girls: игривый, но изысканный. Особо популярны тонкие французские кончики или мелкие розовые дизайны на прозрачной основе.

Неон

Да, неон снова в игре, но на этот раз в более утонченном виде. Самым популярным считается мягкий неоново-зеленый – яркий, но не кричащий. Такой цвет выглядит современно и свежо, отлично подходит для акцентных деталей или геометрического нейл-арта. Идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать что-нибудь новое, не отказываясь от эстетики.

В этом сезоне весенний маникюр – это микс нежности и смелости, где каждый цвет повествует свою историю. Выбирайте то, что ближе именно вам и пусть ваши ногти будут главным украшением образа этой весной.

OBOZ.UA ранее писал о самых модных цветах для маникюра весной.

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