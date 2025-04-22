Цветы, 'желе', розовый цвет: какой маникюр выбрать в мае

Весна – время обновления, легкости и цвета. Именно поэтому с наступлением теплых дней особенно актуально обновить и свой маникюр. Май 2025 приносит новую волну трендов, вдохновленных образами знаменитостей, подиумной модой и социальными сетями.

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В центре внимания – мягкие хромированные оттенки, цветочные мотивы, минимализм и прозрачность. Эксперты говорят, что дизайны ногтей идеально подходят к весеннему гардеробу, добавляя изящества и индивидуальности.

Цветочный маникюр

Флористический дизайн – неизменная классика весны, но в 2025 году он имеет современные интерпретации. Мастера советуют сочетать минималистичную основу с одним-двумя акцентными ногтями, украшенными детализированными цветочными узорами.

Варианты стилизации:

минималистичные ромашки на нюдовом фоне;

абстрактные цветочные мотивы в пастельных тонах;

3D-декор для особых событий.

"Секрет состоит в том, чтобы сделать основу незаметной, а цветочный орнамент – лаконичным. Это обеспечивает сбалансированный, современный вид", – пояснила Бетина Гольдштейн, стилистка, работающая с Chanel.

Желевидные ногти: прозрачная эстетика

Так называемые "желе-ногти" – еще один тренд весны. Полупрозрачное, глянцевое покрытие создает эффект чистоты, воздушности и природной красоты. Этот вариант активно показывают Марго Робби и Селена Гомес. Модные цвета – персиковый, карамельный, прозрачный розовый.

"Я использовала прозрачные оттенки Chanel для Марго Робби", – отметила Беттина Гольдштейн.

"Персиковое шампанское – идеальный тон для маникюра", – добавил Том Бачик, нейл-стилист Селены Гомес.

Пастельный хром

Одним из главных фаворитов сезона стал пастельный хромированный маникюр. Нежные голубые, мятные или розовые оттенки с зеркальным блеском – это идеальное сочетание нежности и современности. Такой маникюр уже засветился на руках Хейли Бибер и других селебрити.

"По сравнению с классическим французским маникюром, пастельные хромированные ногти – это идеальное весеннее обновление, придающее объем и привлекательность", – отметила Зола Ганцоригт, мастер маникюра.

"Конфетно-розовая основа с хромированным покрытием и крошечными камнями – это именно то, что нужно на весну 2025 года. Текстура улавливает свет", – добавила Джули Кандалек, стилистка звезд.

Розовый френч

Этой весной классический французский маникюр трансформируется в двухцветный розовый френч. Оттенки могут быть теплыми или холодными – главное, чтобы они создавали мягкий тонкий контраст. Такой маникюр уже появился у Хлои Кардашьян.

Мыльные ногти

Тренд на "мыльный маникюр" набирает популярность среди поклонников минимализма. Нежный прозрачный розовый цвет, имитирующий оттенок мыла, создает чистый и аккуратный эффект.

Этот маникюр:

идеально подходит для коротких ногтей;

не требует сложного декора;

подходит к деловому стилю и повседневной одежде.

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