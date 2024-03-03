5 простых шагов для красивых и классических губ после 40 лет: как сделать подводку

С возрастом губы теряют свою естественную пухлость и эластичность. Морщины и возрастная пигментация могут сделать их менее привлекательными, однако с помощью правильной косметики и техники нанесения можно визуально исправить недостатки.

В макияже губ главное не уменьшть их визуально и случайно не подчеркнуть небольшие морщинки. Известная визажистка кино и телевидения Керрин Джексон поделилась советами, которые помогут женщинам старше 40 лет избежать ошибок и чувствовать себя уверенно.

1. Хайлайтер и тональный крем

Еще до того, как вы нанесли тон, определите и подчеркните форму своих губ с помощью плотного тонального основания и хайлайтера.

2. Растушевка

После того, как вы наметили форму, растушуйте тональный крем и хайлайтер чистой кисточкой. Двигайте ею по направлению от ваших губ. Это создаст плавный переход, сделает ваши губы более четкими, скроет небольшие морщинки вокруг рта и сделает кожу сияющей.

3. Пудра

Если вы довольны тем, как вы подчеркнули форму губ, пора нанести на них небольшое количество легкой пудры. Это закрепит тон вокруг рта и позволит вам нанести помаду равномерно.

4. Карандаш для губ

Возьмите свой любимый карандаш для губ и прорисуйте контур внутри той формы, которую вы наметили раньше.

5. Помада

В конце концов заполните губы помадой. Эксперт советует использовать нюдовые оттенки и держаться подальше от ярких, темных и холодных цветов, потому что они визуально сделают ваши губы тонкими.

Вместо помады можно использовать бальзам для губ или блеск. Но в таком случае сначала следует растушевать контур, который вы нарисовали карандашом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как сделать идеальный тон лица.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.