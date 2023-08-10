Немедленно выбросить! Пять моделей брюк, которые давно вышли из моды. Фото

Брюки – обязательный предмет гардероба, который в употреблении круглый год. Поэтому и мода на разные фасоны меняется каждый сезон.

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В этом году рекомендуется отказаться от любых облегающих моделей и предпочесть широкие оверсайз штаны. OBOZREVATEL рассказывает, каких от брюк стоит избавиться в 2023 году.

Бриджи

В 2010-х бриджи были маст-хевом в летнем гардеробе, но с этого времени пришло уже 10 лет. Если их надеть сегодня, то вы увидите, как короткие брюки портят пропорции и делают аутфит дешевым. Ультрамодная альтернатива – шорты-бермуды или трикотажные велосипедки.

Брюки-галифе

Галифе штаны были популярными долгое время. Этот фасон обтягивал голени и расширялся на бедрах. Такой контраст деформирует фигуру, потому от них точно стоит отказаться.

Короткие брюки с низкой посадкой

Модные брюки на низкой посадке сейчас очень популярны. Впрочем, следует обратить внимание на длину штанин. Если значительно выше лодыжки, то визуально уменьшается рост. Этот эффект мало кому понравится, особенно, если вы невысокая девушка.

Брюки с принтом

Принт обычно быстро выходит из моды. Поэтому брюки с принтом могут быть в моде всего один сезон, а затем отправятся в список антитрендов. Сегодня не в моде брюки с большим и ярким принтом. Узоры большого размера выглядят дешево, особенно, когда их слишком много.

Кюлоты

Короткие широкие брюки на высокой посадке были стильной мечтой девушек несколько лет подряд. Сейчас кюлоты уже вышли из моды и потеряли свою актуальность, ведь они зрительно укорачивают ноги, даже самые длинные.

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