Не ватной палочкой: как убрать следы от туши и не испортить макияж

Тушь для ресниц — любимица многих, но случайные следы на коже или небрежное снятие могут испортить весь образ или навредить ресницам. Обычно, чтобы подтереть тушь, которая размазалась на лице, используют ватные диски или палочки.

Однако вместо ватной палочки, которая размазывает тон и раздражает глаза, есть гениальный лайфхак: дайте туши высохнуть, припудрите место и снимите щеточкой.

Если тушь случайно попала на кожу во время нанесения, не хватайтесь за ватную палочку или демакияж — это размажет тональную основу. Дайте пятну полностью высохнуть, слегка припудрите участок прозрачной пудрой, а затем мягкой щеточкой (например, для бровей или теней) осторожно сметите остатки. При необходимости подкрасьте место тоном или консилером — макияж останется нетронутым.

Правила безопасного снятия туши

Работайте всегда в направлении роста ресниц — вниз, а не вверх, чтобы не повредить их и не вытянуть. Кожа вокруг глаз нежная, поэтому избегайте трения, тянуть или сильного нажима — это вызывает покраснение и сухость. Держите глаза закрытыми во время процесса, даже с натуральными средствами, чтобы избежать раздражения.

Способ 1: мягкие салфетки с кокосовым маслом

Салфетки пропитаны только органическим кокосовым маслом, без воды, консервантов или эмульгаторов. Они снимают тушь сухими или увлажненными, не раздражают кожу и не оставляют химикатов. Просто прижмите салфетку к ресницам на несколько секунд, а затем протрите вниз.

Способ 2: сырое кокосовое масло

Сырое нерафинированное кокосовое масло — лучший натуральный растворитель для водостойкой туши. Нанесите немного на ватный диск, прижмите к закрытому глазу, подождите 10–15 секунд и мягко протрите вниз. Средство питает кожу и не оставляет пленки.

Способ 3: очищающее масло без минеральных добавок

Очищающие масла на основе органических растительных экстрактов снимают тушь и увлажняют сухую кожу вокруг глаз. Избегайте продуктов с минеральным маслом — оно закупоривает поры. Нанесите масло на диск и протрите ресницы в направлении роста.

Ошибки, которых стоит избегать

Не используйте средства на спиртовой основе — они пересушивают ресницы и кожу, делая их ломкими.

Избегайте ватных шариков: волокна запутываются в ресницах и попадают в глаза.

Откажитесь от синтетических ароматизаторов и нефтепродуктов — они раздражают и накапливаются.

Как правильно смыть тушь

Сначала снимите тушь, а затем остальной макияж. Увлажните ватный диск теплой водой, нанесите специальное масло. Прижмите к закрытому глазу, подождите, протрите вниз вдоль ресниц. Завершите очищением кожи обычным средством, чтобы смыть остатки.

Оставленная на ночь тушь отслаивается, попадает в глаза и вызывает раздражение или конъюнктивит. Ресницы становятся ломкими, тонкими и выпадают раньше времени. Регулярное полное снятие — залог здоровых ресниц и чистой кожи.

