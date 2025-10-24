Только добавляют возраста: ошибки, которые портят макияж женщинам 40+

Универсального способа делать макияж не существует, ведь каждая женщина имеет свой тип кожи, черты лица и стиль жизни. Однако после 40 лет стоит внимательнее относиться к косметическим привычкам. Некоторые нюансы теперь могут лишь подчеркнуть морщины, усталость или сухость кожи.

Видео дня

Профессиональный визажист и эстетист Джейд Гриффин советует переосмыслить макияжную рутину, чтобы не выглядеть старше. Детали рассказало издание Glam.

Игнорирование праймера

Праймер – важный этап ухода за зрелой кожей. Он создает ровную поверхность, заполняет поры и мелкие морщинки, обеспечивая равномерное нанесение тонального средства. Для сухой кожи праймер – это еще и дополнительная порция увлажнения, а для жирной – способ контролировать блеск.

Пропустив этот шаг, вы рискуете получить макияж, который быстро тускнеет или "проваливается" в морщинки. Правильно подобранный праймер разглаживает кожу, делает лицо свежее и помогает макияжу держаться дольше.

Слишком плотный тональный крем

Плотные кремовые или густые жидкие тональные средства лишь подчеркивают возрастные изменения. Они оседают в морщинах, создавая эффект маски. После 40 лет стоит выбирать легкие тональные флюиды или сыворотки с полупрозрачным покрытием.

Такое средство выравнивает тон лица, не перегружая его. А если нужно замаскировать отдельные недостатки – лучше воспользоваться корректором точечно, а не наносить толстый слой тона.

Избыток пудры

Пудра создает матовость, но в зрелом возрасте ее избыток придает коже сухой, тусклый вид. Плотные текстуры подчеркивают морщины.

Вместо этого выбирайте легкую прозрачную пудру или ограничьтесь небольшим нанесением в Т-зону. Хорошей альтернативой станет спрей для фиксации, который поможет сохранить макияж, не лишая кожу естественного сияния.

Слишком темный или толстый контур глаз

Возрастной макияж глаз требует деликатности. Слишком густые черные линии визуально сужают взгляд и добавляют резкости, которая лишь подчеркивает усталость. Вместо этого лучше выбирать мягкий карандаш коричневых или серо-бежевых оттенков и легкую растушевку.

Если любите стрелки – делайте их тонкими, подчеркивая форму глаз, а не пытаясь изменить ее. Чрезмерная графичность делает лицо более строгим, а не более молодым.

Недостаточный уход за кожей

Даже самая дорогая косметика не скроет усталость, если кожа обезвожена или тусклая. После 40 лет макияж начинается не с тонального крема, а с ухода: очищения, увлажнения, сыворотки, крема для глаз и защиты от солнца.

Регулярное использование средств с ретинолом или витамином C улучшает текстуру кожи и возвращает ей сияние. Здоровая, ухоженная кожа – лучшая база для любого макияжа.

Главное правило после 40

Меньше – значит лучше. Легкие текстуры, естественные оттенки и сияние здоровой кожи делают лицо моложе и свежее, чем любой толстый слой косметики. Макияж должен подчеркивать вашу уверенность и естественную красоту, а не прятать возраст, потому что настоящая привлекательность начинается именно с гармонии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как избавиться от темных кругов под глазами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.