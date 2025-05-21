Не требующие много ухода: стрижки, которые сделают образ стильным

В новом сезоне 2025 года трендом остаются легкие в уходе, но при этом чрезвычайно стильные стрижки. Так называемый "cool girl" образ - это не про идеально уложенные волосы, а про естественность, легкость и характер.

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Как утверждают звездные стилисты, главное - выбрать правильную стрижку, которая работает с вашей естественной текстурой волос, а не против нее. Такой образ выглядит так, будто вы просто встали с постели, но при этом - все продумано до мелочей. Вот шесть модных вариантов, которые стоит попробовать уже в этом году.

Французский шег

Это стрижка, которая идеально сочетает легкую небрежность и ретро-шарм. Она состоит из длинных слоев, фейс-фрейминга и фирменной челки-шторки, которые красиво обрамляют лицо. Особенно хорошо смотрится на волнистых или слегка вьющихся волосах. Стилисты советуют не переукладывать шег, а позволить волосам естественно формироваться. Это выбор для тех, кто хочет выглядеть непринужденно стильно - без ежедневного стайлинга.

Полупрозрачные слои

Это идеальный выбор для длинных или средних волос, требующих объема и движения без лишнего драматизма. Это стрижка с "призрачными" слоями, которые почти не видны, но они создают динамику. Чем короче волосы, тем меньше слоев нужно, поэтому вариации с бобом или каре тоже возможны. Важно не делать одинаковых завитков - разная форма локонов делает образ более естественным. Укладку легко делать без термоинструментов, просто высушив волосы естественным образом.

Рваная челка с волосами средней длины

Челка в сочетании со средней длиной - еще один способ создать эффектный и одновременно непринужденный образ. Стилисты советуют стричь челку только на сухих волосах, чтобы она соответствовала фактуре. Небольшое несовершенство только добавляет шарма. Такой вариант отлично подходит для тех, кто хочет акцент на глазах или скулах. Это универсальная стрижка, которая подойдет как прямым, так и волнистым волосам.

Блант лоб с мягкими слоями

Для тех, кто хочет выглядеть ухоженно, но не тратить много времени - блант лоб станет идеальным решением. Прямые края добавляют формы, а мягкие внутренние слои делают стрижку легкой и живой. Такая стрижка подходит практически всем формам лица и выглядит особенно стильно с легко подкрученными кончиками. Результат - классический, но не скучный образ. Финишный штрих - текстурирующий спрей для легкой небрежности.

Средний шег

Это золотой стандарт для тех, кто хочет выглядеть модно, не тратя часы на укладку. Стилисты отмечают, что такая стрижка сочетает четкость формы с расслабленностью. Большое количество слоев и челка добавляют текстуры и движения. Достаточно высушить волосы естественным способом, чтобы создать образ "только с показа мод". Идеально подходит для активной жизни без чрезмерного ухода.

Бикси

Это гибрид пикси и боба, который имеет выраженную текстуру и современный вид. Особенность этой стрижки - мягкие слои у макушки и четкая линия затылка, что добавляет аккуратности. Это отличный вариант для тех, кто хочет короткую, но не слишком радикальную стрижку. Легкая, стильная и не требующая ежедневной укладки - bixie точно войдет в список главных трендов 2025 года.

OBOZ.UA писал о стрижках и прическах, которые не требуют значительного ухода и эффектно выглядят

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