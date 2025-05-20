Самые трендовые стрижки в 2025 году: подборка с фото

В моде сейчас простота и удобство. Само собой, это сказывается и на прическах. В 2025 году стилисты предлагают выбирать стрижки и укладки, которые не требуют значительных усилий и при этом выглядят эффектно.

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Издание Refinery29 рассказало о самых трендовых прическах года. Среди них вы точно найдете что-то, что вам понравится и будет подходить.

Укороченный боб

Укороченный боб спереди доходит до линии подбородка, а сзади линия волос изгибается поднимается аж под затылок. Это создает эффектную форму, которую, к тому же, можно укладывать разными способами. Попробуйте носить эту прическу с боковым пробором, зачесывать ее назад с помощью геля или заправлять за уши.

Бикси

Эта короткая стрижка является чем-то средним между бобом и дерзкой пикси. Поэтому она взяла лучшее от обеих причесок. Бикси позволяет иметь живые и подвижные пряди, как и боб, но при этом открывает затылок и уши, как пикси. Несомненный плюс такой стрижки в том, что она, отрастая, становится только красивее. Придайте ей желаемую форму с помощью небольшого количества средства для стайлинга и высушите естественным образом для более живого вида.

Микси

Еще один гибрид пикси, но на этот раз с печально известным маллетом. Последний многие критикуют за нелепый вид из-за слишком длинных прядей на затылке, которые никак не сочетаются с коротким верхом и висками. Но подкоротите заднюю часть и вы получите стильную микси. Такая форма прекрасно текстурируется и, что еще лучше, не требует укладки вообще. Помойте голову и помните волосы руками, дайте им высохнуть естественным образом. Стрижка будет выглядеть весело и дерзко и, к тому же, отлично молодить.

Античелка

В последние годы столько шума было вокруг разной формы челки, что в этом году в тренде то, что стилисты назвали античелкой. Это способ мягко обрамить лицо удлиненными прядями, подстриженными в несколько слоев. Да, такая форма потребует укладки, чтобы каскад волос всегда выглядел эффектно. Но укладывать их нужно "небрежно" – выбирать низкую температуру инструментов и минимальное количество средств для стайлинга. Это поможет дольше уберегать кончики прядей от сечения. А это очень важно для такой прически.

Каскад средней длины

Каскадная стрижка, также известная как флик, была очень популярной в девяностых, ведь позволяла придавать прическе дополнительный объем без лишних усилий. При этом выглядит такая стрижка естественно и непринужденно. В этом году оптимальной длиной каскадной стрижки является длина по плечи или немного длиннее. А укладкой – легкие натуральные волны. Поэтому, если вы выбрали для себя миди-флик, запаситесь спреем для текстурирования.

Микроконтурная стрижка

Это еще одна трендовая форма стрижки пикси. Она отличается острыми текстурированными кончиками и наслоениями прядей вокруг лица, которые эффектно обрамляют его и подчеркивают лучшие черты. Это смелая стрижка, ведь она имеет небанальную форму. Зато ухаживать за ней достаточно просто – хватит капли средства для стайлинга, чтобы подчеркнуть текстуру прически.

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