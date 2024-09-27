Не только серый и шоколадный. Стилистка назвала неожиданные оттенки, которые станут трендом осени 2024 года

С приходом осени из гардероба часто исчезают вещи ярких оттенков, а их место занимают менее насыщенные холодные цвета. Но, по словам украинского стилиста Анны Бирюковой, тренды осени 2024 будут другими.

Видео дня

Фэшн-эксперт назвала неожиданные оттенки, которые будут модными в этом сезоне. И это не только серый и шоколадный, но более интересные цвета, такие как розовый, желтый, синий и другие. О том, как их совмещать между собой, стилист рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Зеленый

В трендах будут все оттенки зеленого – от болотного, оливкового, салатового до глубокого зеленого.

Розовый

Довольно неожиданно, но в холодный сезон 2024/25 будет модным розовый цвет. И, по словам эксперта, именно с ним создаются самые красивые сочетания: розовый прекрасно подойдет к более темным оттенкам зеленого, бургунди, серого и шоколадного.

Синий

Синий и голубой – одни из трендовых цветов, с которыми тоже легко и красиво сочетаются более привычные глазу осенние оттенки.

Желтый и песочный

Цвет, который добавляет яркости в образ и подходит осенней оттеночной палитре, точно должен быть в каждом гардеробе.

Фиолетовый и оранжевый

Если вам хочется добавить в свой образ акцентов, создавайте их с помощью фиолетовых и оранжевых цветов.

Также фэшн-эксперт рассказала, что кроме цветов, в трендах этой осенью будут сочетания фактур, таких как кожа, замша. Среди аксессуаров обращайте внимание на акцентные колготки, шарфы, балаклавы, повязки, кепи и цветные длинные перчатки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Тейлор Свифт вернула в моду самую безобразную обувь в мире, которая была модной в 2010-х годах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!