Не одевайте это в 2024 году: семь вещей, которые выглядят старомодно и придают возраст

Мода цикличная, поэтому все давно забытое старое обязательно вернется в тренды. Впрочем, существуют вещи, которые вряд ли будут актуальны еще многие годы. Поэтому лучше их либо спрятать как можно дальше, либо избавиться, чтобы не выглядеть старше и старомоднее.

Видео дня

Чтобы не носить неактуальные вещи в 2024 году, OBOZ.UA подготовил подборку антитрендов, которых следует избегать, чтобы выглядеть потрясающе. Конечно, не стоит забывать, что стиль – дело вкуса и исключений. Ведь, например, истошную белую обувь из 2000-х можно идеально соединить в образе, который будет выглядеть "на все 100".

Платья с цветочным принтом

Уже несколько сезонов цветочный принт не теряет своей актуальности, но все же в выборе этого нежного фасона стоит отдавать предпочтение большим розам. Тем более, что они являются трендом будущей весны 2024 года. В таком случае цветочный принт придаст статусность.

Ногти стилеты

Длинные острые ногти с цветным нейл-артом уже давно неактуальны. И все же заграницей их до сих пор часто делают.

Барби-образ

На фоне популярности в 2023 году фильма "Барби", total розовый образ получил свое признание и популярность. Впрочем, большое количество розовой одежды вместо изысканности может кому-то напомнить детский образ или даже сходство с куклой.

Кристально белые ботинки

В сочетании с одеждой другого цвета в большинстве своем они напоминают стиль 2010-х годов. Более молочные оттенки или полностью белый образ – лучшие варианты для белых ботинок.

Цепочка на водолазке

Иногда кажется, что это единственный вариант добавить украшения в свитер с высокой горловиной. Впрочем, лучше предпочесть длинные серьги или яркую помаду.

Высокая танкетка

Туфли такого типа уже давно стали антитрендом, хотя иногда их одевают на вечеринки и праздники. Прежде всего, они неудобны, из-за чего приносят невероятный дискомфорт. Такие туфли визуально удлиняют ноги, но лучше отдать предпочтение шпильке, ведь она выполняет ту же роль.

Джинсы с низкой посадкой

Недавно они снова вернулись в моду. Впрочем, актуальны не для всех. Узкая талия, отсутствие лишнего веса, высокий рост – это условия, при которых джинсы с низкой будут сидеть идеально.

Ранее OBOZ.UA писал о видах покраски, ставших давно антитрендовыми. С ними нужно быть осторожными, ведь между актуальным и неактуальным – тонкая граница.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!