Антитренды 2024: четыре вида окрашивания волос, уже вышедших из моды

Модные тенденции в окрашивании волос меняются бешеными темпами. Еще несколько лет назад было очень популярно создавать смесь прядей разных цветов, сейчас же это неактуально. То же касается и техник покраски – они улучшаются и изменяются.

Видео дня

Однако важно помнить, что стиль – это в основном субъективное понятие, и то, что одни считают модным или устаревшим, для других будет самым любимым вариантом. Все зависит от индивидуальных предпочтений, вкуса и текущих тенденций, на которые все же стоит обращать внимание, чтобы не попасть в антитренды, о которых рассказала эксперт по уходу за волосами Марина Василенко.

1. Омбре и балаяж с четкими линиями

Техники окрашивания с отчетливо выраженными границами между цветами, по мнению Марины, выглядит менее естественно. Следует отдать предпочтение более плавному переходу.

2. Выраженный контуринг

О широких белых прядях у лица стоит забыть. Именно из-за своей насыщенности и выраженности среди других волос они и потеряли свою трендовость. Эксперт отметила, что нынешняя тенденция заключается в мягких и плавных переходах.

3. Многоцветные полосы

Раньше было популярно создавать яркие пряди разных цветов, но сейчас это менее стильное решение.

4. Слишком резкий градиент

Резкий переход между цветами, особенно если они сильно контрастируют, считает Марина Василенко, может быть менее модным. Поэтому следует осторожничать с подобранными цветами.

Впрочем, эксперт отмечает, что мода цикличная и многое опять возвращается в тренды через определенное время. Поэтому самым важным является индивидуальный стиль и собственные предпочтения.

Ранее OBOZ.UA писал, как правильно ухаживать за окрашенными волосами, чтобы его насыщенность не терялась и прическа дольше доставляла удовольствие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!